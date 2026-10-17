CGTP convoca manifestações em várias cidades contra custo de vida e crise habitacional

Este sábado, 17, diversas cidades portuguesas tornam-se o palco de uma contestação generalizada contra a erosão do poder de compra e a crise habitacional. Em Lisboa, Porto e Coimbra, a central sindical CGTP convocou manifestações sob o mote "Mais salário, melhores pensões e serviços públicos”, focando a sua crítica no aumento acentuado dos preços dos combustíveis, do cabaz alimentar e, sobretudo, da habitação.
Para Tiago Oliveira, líder da CGTP, estas mobilizações não são apenas atos formais, mas uma tentativa de dar voz a quem enfrenta a precariedade do quotidiano. O foco recai sobre a distância entre a política económica em curso e a realidade de quem vê os serviços públicos degradarem-se enquanto o custo de vida se torna insustentável.
A logística dos protestos organiza-se da seguinte forma: no Porto, a marcha decorre entre a Praça da Batalha e a Praça D. João I; em Coimbra, inicia-se na Rotunda Portugal dos Pequenitos com destino à Praça 08 de Maio; já em Lisboa, a mobilização acontece à tarde, partindo do Cais do Sodré em direção ao Rossio.
No Porto, a tensão é particularmente visível. A manifestação da CGTP termina precisamente na Praça D. João I, onde um movimento pelo direito à habitação mantém um acampamento. Após relatos de uma carga policial na madrugada de quinta-feira — que terá resultado em 39 feridos, incluindo dois casos graves — os manifestantes anunciaram a intenção de remontar as tendas e persistir no local. Este grupo não pede apenas a redução de preços, mas exige mudanças estruturais: a definição de tetos máximos para as rendas, o fim dos despejos, a interrupção da compra de imóveis por fundos especulativos, o aumento da habitação pública e a recuperação de edifícios devolutos.
A crise estende-se às periferias e regiões autónomas. No Funchal, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPS) promove um protesto contra o empobrecimento, alertando que a inflação na Madeira se mantém acima da média nacional, o que agrava a vulnerabilidade dos trabalhadores locais.
No Algarve, Faro acolhe uma concentração na Rotunda do Fórum. Os coletivos locais sublinham que o Algarve se tornou uma das regiões mais excludentes do país para quem tenta comprar ou arrendar casa, evidenciando que a crise habitacional tem contornos geográficos específicos que dificultam a fixação e a sobrevivência de quem lá trabalha.
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