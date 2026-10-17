CGTP convoca manifestações em várias cidades contra custo de vida e crise habitacional

Este sábado, 17, diversas cidades portuguesas tornam-se o palco de uma contestação generalizada contra a erosão do poder de compra e a crise habitacional. Em Lisboa, Porto e Coimbra, a central sindical CGTP convocou manifestações sob o mote "Mais salário, melhores pensões e serviços públicos”, focando a sua crítica no aumento acentuado dos preços dos combustíveis, do cabaz alimentar e, sobretudo, da habitação.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Para Tiago Oliveira, líder da CGTP, estas mobilizações não são apenas atos formais, mas uma tentativa de dar voz a quem enfrenta a precariedade do quotidiano. O foco recai sobre a distância entre a política económica em curso e a realidade de quem vê os serviços públicos degradarem-se enquanto o custo de vida se torna insustentável.

A logística dos protestos organiza-se da seguinte forma: no Porto, a marcha decorre entre a Praça da Batalha e a Praça D. João I; em Coimbra, inicia-se na Rotunda Portugal dos Pequenitos com destino à Praça 08 de Maio; já em Lisboa, a mobilização acontece à tarde, partindo do Cais do Sodré em direção ao Rossio.

No Porto, a tensão é particularmente visível. A manifestação da CGTP termina precisamente na Praça D. João I, onde um movimento pelo direito à habitação mantém um acampamento. Após relatos de uma carga policial na madrugada de quinta-feira — que terá resultado em 39 feridos, incluindo dois casos graves — os manifestantes anunciaram a intenção de remontar as tendas e persistir no local. Este grupo não pede apenas a redução de preços, mas exige mudanças estruturais: a definição de tetos máximos para as rendas, o fim dos despejos, a interrupção da compra de imóveis por fundos especulativos, o aumento da habitação pública e a recuperação de edifícios devolutos.

A crise estende-se às periferias e regiões autónomas. No Funchal, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPS) promove um protesto contra o empobrecimento, alertando que a inflação na Madeira se mantém acima da média nacional, o que agrava a vulnerabilidade dos trabalhadores locais.

No Algarve, Faro acolhe uma concentração na Rotunda do Fórum. Os coletivos locais sublinham que o Algarve se tornou uma das regiões mais excludentes do país para quem tenta comprar ou arrendar casa, evidenciando que a crise habitacional tem contornos geográficos específicos que dificultam a fixação e a sobrevivência de quem lá trabalha.