Investimento imobiliário: britânicos dominam mercado de luxo em Portugal em 2025

O mercado imobiliário de luxo em Portugal revela-se como um nicho de oferta extremamente reduzida, mas de alta resiliência. Atualmente, existem apenas cerca de 2.700 imóveis à venda com preços superiores a três milhões de euros, e um total de 17 mil casas acima de um milhão de euros. Esta escassez de inventário não é uniforme: 75% desta oferta concentra-se no triângulo Lisboa, Porto e Algarve, criando uma pressão ascendente nos preços onde a procura é mais concentrada.

A dinâmica de oferta e procura traduziu-se em valorizações expressivas em 2025. Enquanto o Índice de Preços da Habitação subiu 17,6% a nível nacional, o segmento de luxo (acima dos três milhões de euros) mostrou crescimentos robustos em polos estratégicos: Cascais (+13%) e Sintra (+14,9%), bem como no Algarve, com Lagos (+13,5%) e Loulé (+11%). O destaque absoluto vai para a Madeira, onde a valorização atingiu os 21,7%, confirmando a expansão do interesse por ativos imobiliários em regiões insulares.

Para Eva Peribáñez, diretora da Hiscox Ibéria, o motor deste crescimento é a capital internacional. O perfil do comprador evoluiu: Portugal já não depende exclusivamente de incentivos fiscais ou vistos (como os regimes de Golden Visa), mas sim de uma procura diversificada. O imóvel de luxo deixou de ser apenas um refúgio para se tornar um instrumento de diversificação e preservação de património.

No detalhe geográfico, o Algarve continua a ser o bastião do investimento britânico, que detém 33,2% das transações internacionais acima de um milhão de euros, seguido por França (19,3%) e Alemanha (8%). A estabilidade dos preços nesta região é notável: o valor médio das moradias unifamiliares de luxo, que se mantinha acima dos 4,5 milhões de euros desde 2017, escalou para os 5,13 milhões de euros em 2025.

Observa-se ainda uma mudança no perfil demográfico do investidor. Ao comprador tradicional de segunda residência junta-se agora uma nova geração ligada à tecnologia e ao empreendedorismo global. Este grupo não procura apenas localização, mas sim especificidades técnicas: eficiência energética, conectividade e design sustentável, transformando a habitação num ativo operacional para o trabalho remoto de alta renda.

O principal argumento competitivo de Portugal reside no diferencial de custo face a outras capitais globais. De acordo com a Hiscox, o preço médio do luxo em Lisboa é aproximadamente 25% inferior ao de Londres ou Paris, e 45% mais baixo do que em Nova Iorque. Esta "vantagem de preço", combinada com a estabilidade política e a qualidade de vida, mantém Portugal como um destino atrativo para a gestão de fortunas internacionais.