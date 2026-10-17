Castro Almeida desafia autarcas: a exigência que poderá alterar o panorama da construção civil

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Portugal

O problema da habitação em Portugal não será resolvido através da construção de casas públicas, defendeu o ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida. Para o governante, a escassez atual de oferta é o resultado direto de uma queda acentuada na construção privada, alertando que o ritmo mensal de construção atual corresponde ao que, há duas décadas, se conseguia edificar em apenas uma semana.

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Durante a sessão comemorativa do 37.º aniversário da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), o ministro apresentou números que evidenciam o fosso entre a oferta disponível e a procura real. Até ao final do ano, preve-se a entrada no mercado de 40 mil casas novas ou renovadas. No entanto, este valor é significativamente inferior às 133 mil habitações identificadas pelos municípios como necessárias para suprir as carências locais.

Embora Castro Almeida tenha assegurado que o financiamento para as casas em falta está garantido, sublinhou que o capital, por si só, não resolve a questão. O governo aponta agora a responsabilidade para a gestão municipal, exigindo que os autarcas coloquem a habitação como prioridade máxima. O apelo centra-se em dois pontos concretos: a cedência de terrenos para a execução de projetos e a aceleração drástica dos processos de licenciamento.

O ministro instou as autarquias a exercerem pressão sobre os serviços municipais para que os prazos de análise de projetos de particulares sejam cumpridos, clarificando que a celeridade pretendida não implica a aprovação de projetos ilegais ou inviáveis, mas sim a eficiência administrativa.

Num plano paralelo, Castro Almeida abordou investimentos estratégicos na região de Aveiro que, apesar de não constarem com dotações específicas no Orçamento do Estado para 2027, serão assegurados. No âmbito da saúde, garantiu que a requalificação e ampliação do Hospital de Aveiro terá o empenho da ministra da Saúde. Quanto à infraestrutura rodoviária, confirmou a prioridade da construção do Eixo-Rodoviário Aveiro-Águeda, cujo concurso público aguarda a abertura de propostas em 17 de novembro, data após a qual serão definidos os instrumentos financeiros para a obra.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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