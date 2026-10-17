Sistema Volta: SDR Portugal propõe 14 medidas para travar lixo nas ruas e mitigar impacto social

O sistema de depósito e reembolso de embalagens, conhecido como "Volta", enfrenta agora a necessidade de ajustar a sua operação prática para mitigar externalidades sociais e urbanas. A SDR Portugal, entidade gestora do sistema, submeteu nesta sexta-feira, 16 de outubro, um plano de cooperação ao Ministério do Ambiente e Energia, respondendo a uma exigência direta da ministra Maria da Graça Carvalho, formulada no final de setembro.

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A implementação do sistema em abril, que prevê o reembolso de 10 cêntimos por embalagem de plástico, trouxe consigo um efeito colateral visível nas ruas das grandes cidades. A procura por embalagens com valor de depósito levou a que pessoas, movidas pela necessidade financeira, vasculhassem contentores de lixo, espalhando resíduos na via pública. Este cenário transformou um mecanismo de sustentabilidade ambiental num problema de higiene urbana e numa evidência da vulnerabilidade económica de quem depende destes pequenos valores para sobreviver.

O plano apresentado pela SDR Portugal propõe a estruturação de 14 medidas divididas por quatro eixos estratégicos, com o objetivo de melhorar a limpeza urbana e a eficiência da recolha. A entidade reconhece que a pressão exercida junto dos supermercados e a falta de pontos de recolha em certas regiões — particularmente no interior do país — criam gargalos no sistema.

Para tentar resolver a questão do acesso real, a associação sugere a expansão da rede de máquinas para zonas com menor cobertura e a instalação de pontos de recolha em locais de grande fluxo, como terminais aeroportuários e rodoviários. A intenção é reduzir a dependência exclusiva dos supermercados e aproximar a infraestrutura do cidadão, tentando, assim, desincentivar a recolha desordenada no lixo.

A SDR Portugal menciona a necessidade de responder aos "impactos sociais" observados, embora o plano se foque primordialmente na articulação técnica entre a gestão de resíduos e a limpeza urbana, envolvendo municípios, juntas de freguesia e Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU).

Enquanto o sistema celebra a marca de 500 milhões de embalagens recolhidas, a realidade no terreno divide opiniões. Autarcas de Lisboa, Porto, Faro e Funchal têm alertado para a degradação do espaço público, e a insatisfação popular manifesta-se numa petição com dezenas de milhares de assinaturas que pede o fim do sistema. A questão central permanece: como conciliar a meta ambiental de reciclagem com a realidade social de quem vê nos 10 cêntimos uma fonte de rendimento, sem que isso resulte na degradação das cidades ou na marginalização de quem utiliza o sistema por necessidade.