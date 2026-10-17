Dados oficiais da autarquia de Lisboa revelam atrasos acentuados no programa de habitação municipal

O plano de reabilitação e entrega de habitação municipal em Lisboa atravessa um momento de abrandamento crítico, revelando um fosso significativo entre as metas anunciadas e a realidade do acesso à habitação para os cidadãos. Dados da Câmara Municipal de Lisboa (CML) indicam que, de um total de 14.383 frações identificadas para intervenção, apenas 7.201 foram reabilitadas — o que representa pouco mais de 50% do objetivo, apesar de o investimento executado se aproximar dos 300 milhões de euros.

Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лиссабон

A questão central não reside apenas nos números, mas na natureza dessas obras. A oposição política, incluindo o PS, o Bloco de Esquerda e o Livre, alerta para o facto de muitas destas intervenções serem meras "obras de fachada". Na prática, isto significa que, embora a estatística conte a fração como "reabilitada", as melhorias limitam-se frequentemente a coberturas e caixilharias, sem intervenções no interior das casas. Para quem aguarda por uma habitação digna, a diferença entre uma renovação estética e uma reabilitação integral é a diferença entre continuar num espaço insalubre ou ter, finalmente, um lar funcional.

O impacto deste abrandamento é particularmente visível no segmento dos jovens. O programa "De Volta ao Bairro", que previa disponibilizar 700 habitações até 2030, sofreu sucessivos recortes nas expectativas. Para 2026, a previsão de atribuição caiu para 63 casas, quase metade das 120 inicialmente previstas para o final de 2025. Além disso, um concurso recente para 25 casas destinadas a jovens foi suspenso por três meses devido a irregularidades detetadas na plataforma, adiando ainda mais o acesso real a estas frações.

A entrega de chaves, o indicador mais concreto de resultado para o cidadão, também mostra sinais de fadiga. A média anual do mandato de Carlos Moedas situa-se nos 687 fogos, mas em 2026 a entrega de apenas 253 habitações representa apenas 36,8% dessa média. O PS questiona se estas entregas são projetos novos ou meramente a "rotação normal" do parque habitacional, sugerindo que a capacidade de criar nova oferta está a esgotar-se.

Um dos pontos mais opacos do sistema permanece a gestão dos imóveis devolutos. Enquanto a CML estima que 77% dos artigos matriciais devolutos sejam habitacionais, não fornece números exatos nem a localização destes imóveis. O PCP, por outro lado, estima que existam cerca de 26 mil fogos devolutos. Atualmente, apenas cerca de 3.500 frações estariam em projeto ou reabilitação, o que sugere que a vasta maioria do património público vazio permanece inacessível para a população.

Enquanto a CML destaca a mobilização de fundos do PRR e investimentos municipais, a realidade vivida por quem depende da habitação pública é a de uma espera prolongada. Com a taxa de habitação pública em Lisboa abaixo dos 7% — longe dos 20% reivindicados pela esquerda — e a ausência de novos edifícios do Estado a serem transferidos para a cidade (com exceção do antigo edifício da Presidência do Conselho de Ministros), o acesso real a uma casa municipal continua a ser um processo incerto e lento.