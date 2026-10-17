Médica do Hospital de Tomar é sancionada após recusar laqueação de trompas a utente

A distância entre o que a lei garante e a experiência real de quem tenta aceder a um direito no Serviço Nacional de Saúde (SNS) manifestou-se, recentemente, no Hospital de Tomar. A diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Ivone Caçador, foi sancionada com uma repreensão escrita após um inquérito disciplinar ter concluído que a médica violou os deveres laborais ao recusar a laqueação de trompas a uma utente.

O caso, que chegou ao conhecimento público através do jornal DN, centra-se em Maria (nome fictício), que preenchia todos os requisitos legais para a esterilização voluntária: ser maior de 25 anos e apresentar um pedido formal com consentimento informado, conforme estabelecido na lei 3/84. Apesar disso, Maria foi confrontada com a recusa liminar da médica, que teria afirmado que a utente não realizaria o procedimento "nem ali, nem em nenhum hospital público".

O que chama a atenção neste processo não é apenas a recusa, mas a justificação utilizada. Inicialmente, a direção do serviço alegou que a recusa tinha fundamentos clínicos, argumentando que Maria era "puérpera" e tinha um filho com menos de um ano. Contudo, o período de puerpério compreende as seis semanas após o parto; no momento do pedido, o filho de Maria já tinha dez meses. Esta discrepância revela como critérios clínicos podem ser moldados para justificar a negação de um direito.

A resposta institucional do hospital, embora reconheça agora a falha, deixa questões abertas sobre a eficácia real da sanção. A repreensão escrita é a penalização mais leve prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Além disso, Ivone Caçador mantém o cargo de diretora de serviço. Para a utente, a "vitória" é parcial e burocrática: foi reinscrita na lista de espera, mas apenas após a exposição mediática, e sem ter recebido pedidos de desculpas ou apoio para ser encaminhada para outra unidade no momento da recusa.

Este episódio não é um caso isolado, mas um sintoma de uma barreira invisível no acesso à esterilização voluntária. Relatos de outras mulheres, como Joana, no Alentejo, indicam que a idade ou o número de filhos são frequentemente usados por médicos como critérios de exclusão, mesmo quando a lei não o prevê. Muitas vezes, a recusa é apresentada como uma decisão clínica, quando, na verdade, poderá tratar-se de uma objeção de consciência não declarada — o que é ilegal, pois a objeção obriga o médico a encaminhar a paciente para outro profissional que realize o ato.

A análise deste caso evidencia a fragilidade do acesso real a direitos reprodutivos. Embora a lei exista há 41 anos, a sua aplicação depende, na prática, da vontade do clínico que atende a pessoa. Quando o médico assume o papel de juiz da conveniência da esterilização, o direito formal torna-se irrelevante.

Enquanto isso, as instituições reguladoras mantêm o silêncio. A Ordem dos Médicos ainda não respondeu a questionamentos sobre a legitimidade desta recusa, e a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) admitiu que, até agosto de 2024, não tinha registado qualquer queixa sobre a recusa de esterilização. Este dado é particularmente revelador: não indica a ausência do problema, mas sim a falta de conhecimento dos utentes sobre os seus direitos ou a dificuldade em formalizar a denúncia de um abuso de poder médico.

Os dados da Administração Central do Sistema de Saúde mostram que, em 2023, foram realizadas 899 laqueações e 689 vasectomias em Portugal. Contudo, estes números não contabilizam as pessoas que, como Maria, desistiram ou foram forçadas a recomeçar o processo do zero em outros distritos por não terem encontrado no seu hospital a aplicação simples da lei.