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Porto atinge marca de 700 startups e aposta na retenção de talento via qualidade de vida

Portugal

O ecossistema tecnológico do Porto atingiu a marca das 700 startups e 13 mil profissionais, consolidando a cidade como um polo de inovação com ambições de escala global. Este crescimento é impulsionado pela Porto Tech Hub — associação fundada em 2015 por empresas como Critical Software, Blip e Farfetch — em estreita colaboração com a autarquia.

Порту (Oporto), Португалия
Photo: commons.wikimedia.org by Abhijeet Rane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порту (Oporto), Португалия

O ponto alto desta estratégia ocorre a 10 de novembro, com a Porto Tech Hub Conference na Alfândega do Porto. Considerada a maior conferência de tecnologia de Portugal, a edição deste ano foca-se na Inteligência Artificial (IA), reunindo 40 oradores internacionais para debater não só IA, mas também cibersegurança, ciência de dados e programação.

Mais do que um evento anual, a Porto Tech Hub está a mudar a sua abordagem para atacar a raiz da competitividade: a formação e a retenção de talento. Para isso, implementou três eixos concretos:

  • Mentoria Estratégica: Protocolo com a Universidade Católica do Porto para apoiar startups em áreas críticas como legislação, vendas e recursos humanos.
  • Especialização Gratuita: Lançamento de uma pós-graduação em IA, sem custos para os alunos, com apoio da Fundação Santander.
  • Expansão Global: Acordos de cooperação com hubs tecnológicos em Barcelona, Dubai e El Salvador.

Um detalhe fundamental nesta nova fase é a alteração da dinâmica de retenção de profissionais. Segundo Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub, o salário deixou de ser o principal fator de fuga de talentos para o estrangeiro, afirmando que a diferença remuneratória entre Portugal e França já não é determinante.

Esta análise é partilhada por Hugo Beirão, vereador da Câmara do Porto, que defende que a retenção agora passa pela qualidade de vida. A estratégia da autarquia foca-se em três pilares: a proximidade de academias fortes (Porto, Braga, Aveiro e Coimbra), a criação de habitação acessível e a eficiência da mobilidade urbana.

Atualmente, a Porto Tech Hub conta com 45 empresas associadas e detém o estatuto de utilidade pública, operando como o motor de partilha de conhecimento para manter a cidade competitiva na economia digital.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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