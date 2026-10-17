Porto atinge marca de 700 startups e aposta na retenção de talento via qualidade de vida

O ecossistema tecnológico do Porto atingiu a marca das 700 startups e 13 mil profissionais, consolidando a cidade como um polo de inovação com ambições de escala global. Este crescimento é impulsionado pela Porto Tech Hub — associação fundada em 2015 por empresas como Critical Software, Blip e Farfetch — em estreita colaboração com a autarquia.
O ponto alto desta estratégia ocorre a 10 de novembro, com a Porto Tech Hub Conference na Alfândega do Porto. Considerada a maior conferência de tecnologia de Portugal, a edição deste ano foca-se na Inteligência Artificial (IA), reunindo 40 oradores internacionais para debater não só IA, mas também cibersegurança, ciência de dados e programação.
Mais do que um evento anual, a Porto Tech Hub está a mudar a sua abordagem para atacar a raiz da competitividade: a formação e a retenção de talento. Para isso, implementou três eixos concretos:
Um detalhe fundamental nesta nova fase é a alteração da dinâmica de retenção de profissionais. Segundo Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub, o salário deixou de ser o principal fator de fuga de talentos para o estrangeiro, afirmando que a diferença remuneratória entre Portugal e França já não é determinante.
Esta análise é partilhada por Hugo Beirão, vereador da Câmara do Porto, que defende que a retenção agora passa pela qualidade de vida. A estratégia da autarquia foca-se em três pilares: a proximidade de academias fortes (Porto, Braga, Aveiro e Coimbra), a criação de habitação acessível e a eficiência da mobilidade urbana.
Atualmente, a Porto Tech Hub conta com 45 empresas associadas e detém o estatuto de utilidade pública, operando como o motor de partilha de conhecimento para manter a cidade competitiva na economia digital.
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O amido de milho é o detalhe decisivo na preparação, pois cria uma camada fina que garante a formação de uma crosta dourada durante a fritura.