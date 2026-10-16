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Estudo do Banco de Portugal indica que apoios à procura agravam a subida dos preços da habitação

Portugal

A crise habitacional em Portugal não se resolve com estímulos ao consumo ou apoios à procura, mas sim com a libertação da oferta. É esta a conclusão central de um estudo publicado na Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal (BdP), assinado por João Amador, que analisa a mecânica de preços e rendas entre 2017 e 2024.

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O mecanismo económico é claro: quando a procura sobe sem que haja casas novas ou disponíveis, o resultado não é a democratização do acesso, mas sim a inflação dos preços. Segundo os dados, um aumento de 1% na procura de habitação traduz-se num crescimento de 0,69% nos preços de venda e de 0,37% nas rendas. O efeito mais crítico, porém, reside na capitalização do valor do imóvel: a pressão da procura reflete-se muito mais no valor da casa enquanto ativo financeiro do que no custo mensal do arrendamento.

Na prática, isto significa que as políticas focadas apenas no "lado da procura" (como facilitar o crédito ou injetar liquidez nos compradores) acabam por alimentar a subida dos preços e piorar o rácio preço-rendimento, tornando a habitação ainda menos acessível para quem não possui património.

A análise revela disparidades geográficas que evidenciam a rigidez do mercado. Em Lisboa e no Porto, onde a oferta é escassa e a capacidade de resposta é baixa, os preços e as rendas disparam. Em contrapartida, em concelhos com menos população, a oferta consegue ajustar-se com maior agilidade ao aumento da procura, amortecendo a subida dos custos.

O estudo destaca casos específicos de inelasticiade, como o Algarve, onde a oferta estagnada colide com uma procura externa, orientada para o investimento e proveniente de não residentes. Este fenómeno retira casas do mercado residencial local para as converter em ativos de investimento.

Um ponto de alerta reside no comportamento do setor da construção: mesmo com a subida acentuada de preços a partir de 2022 — o que, teoricamente, deveria incentivar a construção de novas casas para capturar lucros -, a construção manteve-se contida. Esta anomalia sugere que existem restrições estruturais à oferta (burocracia, falta de solos ou custos de execução) que impedem o mercado de responder naturalmente.

O autor sublinha que, para desenhar políticas eficazes, é imperativo analisar a interação entre a demografia, a fiscalidade, o turismo e o ordenamento do território. O estudo termina com uma nota de cautela sobre a qualidade dos dados estatísticos do setor em Portugal, que condicionaram a profundidade da análise sobre o parque habitacional e a formação de novas famílias nos municípios.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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