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Carris Metropolitana investe 16 milhões em 37 novos autocarros elétricos

Portugal

A Carris Metropolitana reforça a sua frota com a entrada de 37 novos autocarros elétricos, num investimento de 16 milhões de euros. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 15 de outubro, por Carlos Humberto, presidente dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), durante a apresentação das viaturas em Santa Iria de Azóia, Loures.

Embora o aumento do número de veículos sugira uma melhoria imediata no serviço, a realidade da operação revela obstáculos estruturais que podem limitar o benefício real para o passageiro. Carlos Humberto admitiu abertamente que a falta de espaço nos terminais rodoviários de Lisboa — nomeadamente no Oriente, Sete Rios e Entrecampos — impede a concretização de certas carreiras e horários. Segundo o presidente da TML, a ausência de locais de paragem seguros torna a expansão do serviço inviável em pontos críticos da rede, independentemente do número de autocarros disponíveis.

Para além da infraestrutura física, a expansão da oferta para este ano e para 2027 enfrenta outras condicionantes concretas: a disponibilidade de motoristas, as condições de tráfego e a necessidade de autorização do Tribunal de Contas para ultrapassar os limites previstos no concurso inicial. O presidente da TML defendeu que, para que o transporte público seja verdadeiramente eficaz, são necessários corredores dedicados e prioridade semafórica, evitando que as novas viaturas fiquem presas no congestionamento urbano.

No plano ambiental e tecnológico, a frota elétrica representa agora cerca de 15% do total da Carris Metropolitana. O objetivo declarado é a eletrificação total até 2030, embora Carlos Humberto tenha ressalvado que esta meta depende estritamente da capacidade de investimento futuro.

A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, contextualizou este investimento de 16 milhões de euros dentro de um envelope global de 45 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A governante destacou a descarbonização como prioridade, com a meta de elevar a quota de utilização do transporte público para mais de 20% até 2031, no âmbito dos objetivos de neutralidade climática.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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