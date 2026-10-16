Porto: acampamento contra crise habitacional termina após deteção de extremistas

A tentativa de estabelecer um acampamento permanente na Praça D. João I, no Porto, para protestar contra a crise da habitação, terminou precocemente na madrugada de sexta-feira, 16 de outubro. A desmobilização imediata foi ordenada por Pedro Manuel, porta-voz da organização, após a deteção de indivíduos de extrema-direita infiltrados no grupo, que estariam a provocar conflitos entre os manifestantes.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

A situação tornou-se crítica por volta da 01h20, quando a organização decidiu reverter a decisão de pernoitar no local. Segundo Pedro Manuel, a presença de grupos externos tinha como objetivo criar instabilidade. Relatos indicam que um destes indivíduos terá sido atingido por um soco durante confrontos entre os manifestantes e os infiltrados, sendo posteriormente transportado por uma ambulância.

O porta-voz alertou a RTP para a gravidade da situação, afirmando ter identificado cerca de 11 pessoas suspeitas de pertencerem a movimentos de extrema-direita, algumas das quais estariam munidas de facas. Pedro Manuel denunciou a inércia das autoridades: "Avisámos a polícia, nada foi feito. Pelo contrário, eles dispensaram pessoal".

Este episódio de tensão surge num contexto de crescente conflito entre quem reivindica o direito à habitação e a gestão do espaço público na cidade. Na madrugada de quinta-feira, o movimento denunciou uma carga policial que teria resultado em 39 feridos, incluindo pessoas com deficiência, com dois casos reportados como graves. A PSP, por sua vez, confirmou a existência de feridos em ambos os lados — incluindo um agente — justificando a intervenção por "comportamentos de resistência".

A pressão institucional tem sido constante. O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, já havia declarado que seria "absolutamente implacável" com qualquer tentativa de instalação de tendas na praça. De facto, na segunda-feira anterior, a Polícia Municipal já tinha removido cerca de 50 tendas, alegando a ocupação indevida do espaço público, o que forçou os manifestantes a dormir ao relento.

Para além da luta pelo espaço físico na praça, o movimento estrutura a sua contestação em seis eixos fundamentais: a revisão da lei das rendas, a cessação dos despejos, o travão à compra de imóveis por fundos imobiliários (os chamados "fundos abutres"), o aumento do parque de habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e a implementação de tetos máximos às rendas.

Embora a acampada no Porto tenha sido desmobilizada por razões de segurança, a organização avalia o regresso ao local e mantém a convocatória para a mobilização em Lisboa, agendada para este sábado, tentando expandir o protesto para outras cidades.