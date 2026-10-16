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Lisboa acolhe acampada pela habitação este sábado no Rossio

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Após as mobilizações registadas no Porto, a capital portuguesa prepara-se para acolher um movimento semelhante. Este sábado, 17 de outubro, a partir das 17h00, a Praça do Rossio será o ponto de concentração da "Acampada de Lisboa pela Habitação", numa iniciativa que procura dar visibilidade à precariedade habitacional e exigir a concretização do direito à casa para todos.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

Inspirado por movimentos semelhantes, como a acampada da Porta do Sol em Madrid, o grupo organizador defende que a crise habitacional não é um fenómeno inevitável, mas sim o resultado de escolhas económicas onde existem responsáveis e beneficiários. Para os manifestantes, a luta não se resume a um pedido de ajuda, mas a uma exigência de que as cidades voltem a pertencer a quem nelas vive e trabalha.

Em declarações à TSF, Adriana Lima, representante da organização, detalhou as medidas concretas que consideram necessárias para alterar a realidade atual: a interrupção da compra de habitações por fundos imobiliários, o reforço significativo do parque de habitação pública, a criação de mecanismos públicos para recuperar imóveis devolutos e a implementação de um teto máximo para as rendas.

Lima sublinhou que, embora a pressão seja mais evidente nos grandes centros urbanos, a crise habitacional atravessa todo o país, afetando diversas camadas da população e não se limitando apenas a Lisboa ou ao Porto. O objetivo da acampada é, portanto, servir de catalisador para que a luta se expanda a nível nacional.

O contexto desta nova mobilização é marcado pela tensão. O movimento em Lisboa manifestou a sua total solidariedade aos manifestantes do Porto, onde a intervenção policial ocorrida na madrugada de quinta-feira, 15 de outubro, resultou em 37 feridos, dois dos quais em estado grave. Enquanto a PSP justifica a ação com base em "comportamentos de resistência" e o autarca do Porto defende a necessidade da intervenção, os manifestantes denunciam a violência da operação.

Para a organização de Lisboa, este cenário de repressão reforça a urgência de transformar a indignação em organização coletiva, procurando articular as lutas populares contra a exploração imobiliária e a vulnerabilidade social.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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