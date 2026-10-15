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PS e BE pedem audição urgente de Miguel Pinto Luz por possível conflito de interesses

Portugal

O Partido Socialista (PS) e o Bloco de Esquerda (BE) apresentaram requerimentos para a audição urgente, no Parlamento, do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O pedido centra-se nas alterações introduzidas pelo novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e na possível existência de um conflito de interesses por parte do governante.

Весы правосудия и молоток судьи
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Весы правосудия и молоток судьи

O ponto central da controvérsia reside numa alteração legislativa aprovada pelo Governo em maio, que reduz significativamente o prazo de impugnação judicial de decisões urbanísticas tomadas pelas autarquias. O período para contestar estes atos passou de dez anos para três anos, um prazo inferior à duração de um mandato autárquico.

A relevância procedimental desta alteração prende-se com o percurso institucional de Miguel Pinto Luz, que exerceu funções de vereador na Câmara Municipal de Cascais desde 2011, tendo sido vice-presidente entre 2017 e janeiro de 2024. O ministro foi recentemente associado a polémicas relacionadas com a emissão de um alvará de construção para o Hotel Hilton, em Carcavelos, em 2011, bem como à anexação de parte de uma via pública ao terreno do empreendimento em 2023.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, classifica a situação como "particularmente grave". O objetivo da audição é esclarecer o procedimento legislativo que levou à redução dos prazos de impugnação, verificar se houve a declaração de conflito de interesses e apurar se a norma foi desenhada para eximir o ministro de responsabilidades decorrentes da sua gestão anterior em Cascais.

Por sua vez, o Bloco de Esquerda, através do deputado Fabian Figueiredo, sublinha que a compressão do prazo de escrutínio prejudica a fiscalização de operações urbanísticas complexas. O BE destaca ainda que existem ações em curso no Ministério Público relativas ao período e à área de competência em que o atual ministro atuou na autarquia de Cascais.

Em suma, a questão colocada ao Parlamento não incide apenas sobre a legalidade da norma, mas sobre a coincidência entre a função de signatário de decisões autárquicas de Miguel Pinto Luz e a sua atual competência para propor leis que encurtam o prazo para que essas mesmas decisões sejam impugnadas judicialmente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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