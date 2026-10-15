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OE 2027: Medidas de habitação terão efeito nulo na oferta de novas casas

Portugal

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 revela um desfasamento crítico entre a intenção política e a execução económica no setor da habitação. Para a Associação Habitação e Desenvolvimento por Portugal (AHDPP), os dados macroeconómicos enviados pelo Ministério das Finanças a Bruxelas deixam claro que o setor da construção civil não terá o impulso necessário para gerar oferta real de casas.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O ponto mais sintomático reside na redução da taxa de IVA de 23% para 6% na construção. No papel, a medida parece atrativa, mas o impacto orçamental previsto é de 0,0% do PIB para 2027. Na lógica financeira, um custo nulo para o Estado traduz-se num efeito nulo na economia real. A AHDPP detalha que a renúncia fiscal de 94 milhões de euros reflete apenas um volume de obras de 550 milhões de euros — um montante irrisório face à escala da crise habitacional.

A análise comparativa revela uma prioridade clara do Executivo: o apoio ao consumo imediato em detrimento do investimento estrutural. Enquanto a construção recebe os referidos 94 milhões, o desagravamento do IRS sobre rendas moderadas consumirá 209 milhões de euros. Na prática, o Governo decidiu abdicar de mais do dobro da receita para subsidiar quem já arrenda do que para estimular quem constrói. O resultado é matemático: menos incentivo à criação de nova oferta, o que mantém a pressão sobre os preços.

Esta inércia é corroborada pelos indicadores de investimento total, que deverão sofrer um abrandamento brusco, caindo de um crescimento de 5,7% em 2026 para apenas 2% em 2027. Até os incentivos fiscais para habitação promovida por empresas são vistos como ineficazes, dada a sua curta validade temporal. No ciclo da construção, onde os prazos de planeamento e execução são longos, um horizonte de doze meses é insuficiente para motivar qualquer reconversão ou obra de envergume.

A AHDPP alerta ainda para o "efeito penhasco" do encerramento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Com a meta de 59 mil habitações públicas até 2030, a associação questiona a transparência da articulação financeira e adverte para um risco inflacionista perigoso: o prolongamento do apoio extraordinário à renda (210 milhões de euros) pode, num mercado sem casas novas, transformar o subsídio de hoje no aumento da renda de amanhã.

Para tentar inverter este cenário sem pressionar as contas públicas, a associação irá propor ao Governo e ao Parlamento quatro medidas de eficiência administrativa: a cedência de terrenos públicos via direito de superfície (em vez de venda), a criação de relatórios trimestrais de metas habitacionais, a capacitação técnica dos municípios e a implementação de um regime de tramitação prioritária para habitação a custos acessíveis, com a exposição pública dos prazos de licenciamento de cada autarquia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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