Portugal acaba com regularização migratória após a chegada e exige visto prévio

O Governo português encerrou definitivamente as brechas legais que permitiam a regularização migratória após a chegada ao território nacional. Agora, a mudança para Portugal exige obrigatoriamente a obtenção de um visto prévio no país de origem, eliminando a possibilidade de legalização a posteriori.
Esta mudança de paradigma é acompanhada pela suspensão do visto de procura de trabalho — que, quando for retomado, será restringível apenas a perfis altamente qualificados. Para quem pretende residir em Portugal, a via de entrada resume-se agora a modalidades específicas, cada qual com exigências financeiras e documentais rigorosas.
Os dados recentes dos postos consulares em território brasileiro revelam qual o peso real de cada categoria. O visto de residência para atividade profissional subordinada (trabalho com contrato) continua a ser a via principal: entre setembro de 2025 e setembro de 2026, foram emitidos 6.070 vistos, evidenciando que a contratação prévia por empresas portuguesas é o motor da imigração legal.
Outras opções disponíveis incluem:
Em suma, a estratégia do Estado português transitou de um modelo de regularização interna para um controlo rigoroso na origem. O acesso ao país está agora condicionado à capacidade do requerente em provar a sua viabilidade económica ou a sua utilidade imediata para o mercado de trabalho especializado.
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