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Portugal acaba com regularização migratória após a chegada e exige visto prévio

Portugal

O Governo português encerrou definitivamente as brechas legais que permitiam a regularização migratória após a chegada ao território nacional. Agora, a mudança para Portugal exige obrigatoriamente a obtenção de um visto prévio no país de origem, eliminando a possibilidade de legalização a posteriori.

Рабочие из дальнего зарубежья в российском производстве
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочие из дальнего зарубежья в российском производстве

Esta mudança de paradigma é acompanhada pela suspensão do visto de procura de trabalho — que, quando for retomado, será restringível apenas a perfis altamente qualificados. Para quem pretende residir em Portugal, a via de entrada resume-se agora a modalidades específicas, cada qual com exigências financeiras e documentais rigorosas.

Os dados recentes dos postos consulares em território brasileiro revelam qual o peso real de cada categoria. O visto de residência para atividade profissional subordinada (trabalho com contrato) continua a ser a via principal: entre setembro de 2025 e setembro de 2026, foram emitidos 6.070 vistos, evidenciando que a contratação prévia por empresas portuguesas é o motor da imigração legal.

Outras opções disponíveis incluem:

  • Visto CPLP: Um regime de mobilidade simplificado para cidadãos de países de língua portuguesa, que requer a posterior regularização junto da AIMA em Portugal.
  • Trabalho Independente e Empreendedorismo (incluindo Start-up Visa): Destinado a profissionais liberais e investidores. Neste caso, a mera abertura de uma empresa não garante o visto; é necessária a prova de atividade real ou contratos de prestação de serviços. Foram emitidos 398 vistos nesta categoria no período analisado.
  • Profissionais Altamente Qualificados: Focado em quadros de direção e especialistas em tecnologia. Foram registadas 470 emissões entre setembro de 2025 e setembro de 2026.
  • Educação e Voluntariado: Uma das categorias mais expressivas, com 2.836 vistos emitidos para investigação, estudos, intercâmbios e estágios.
  • Reformados e Rendimentos Próprios: Com 854 emissões, esta modalidade reflete o interesse de quem possui pensões ou investimentos e procura fixar residência em Portugal.
  • Nómadas Digitais: Voltado para quem trabalha remotamente para entidades fora de Portugal, exigindo a comprovação de rendimentos mínimos e estabilidade profissional.
  • Reagrupamento Familiar: A modalidade com menor volume de emissões nos consulados do Brasil (apenas 12 vistos no período), destinada a familiares de residentes legais.

Em suma, a estratégia do Estado português transitou de um modelo de regularização interna para um controlo rigoroso na origem. O acesso ao país está agora condicionado à capacidade do requerente em provar a sua viabilidade económica ou a sua utilidade imediata para o mercado de trabalho especializado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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