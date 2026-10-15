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Lufthansa vence processo de privatização da TAP com proposta de 2,5 mil milhões de euros

Portugal

O Governo de Portugal anunciou a seleção do grupo Lufthansa como vencedor do processo de privatização da TAP, após a conclusão de um conselho de ministros extraordinário nesta quarta-feira, 14 de outubro. De acordo com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, a proposta alemã cumpre as exigências estratégicas do Estado, incidindo sobre a manutenção da marca, a preservação do hub de Lisboa e a garantia da conectividade com as ilhas e os mercados lusófonos.

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No plano operacional, a decisão transfere a responsabilidade da gestão executiva e operacional da companhia para a Lufthansa. O acordo prevê a manutenção da TAP no grupo Star Alliance e a implementação de parcerias com a United Airlines e a Air Canada para reforçar a operação no Atlântico Norte, complementando a presença já estabelecida da transportadora no Atlântico Sul.

Quanto à frota, o plano estabelece a expansão para 117 aeronaves até 2035, com a meta de atingir 130 aviões após essa data, em articulação com a implementação do novo aeroporto de Lisboa. Está prevista a transferência de oito Airbus A350-900 até 2030 e a modernização da frota da Portugália. A manutenção técnica passará a estar integrada na Lufthansa Technik, com um investimento de 350 milhões de euros no centro de Santa Maria da Feira, onde se prevê a criação de 700 postos de trabalho.

Financeiramente, a proposta da Lufthansa superou a do grupo Air France-KLM em 16%, apresentando, segundo o Governo, um menor grau de incerteza. Esta primeira fase da operação gera um encaixe imediato de 1.201 milhões de euros, embora o Estado português conserve, por agora, a posição maioritária com 50,1% do capital social. A valorização total atribuída à companhia nesta proposta é de 2.552 milhões de euros.

O acordo inclui ainda compromissos de investimento infraestrutural, nomeadamente a criação de uma escola de pilotos em Tancos e um centro de inovação em Aveiro. No plano laboral, o ministro Miguel Pinto Luz afirmou que os acordos de empresa e a estabilidade dos trabalhadores serão garantidos.

A conclusão desta etapa está prevista para o início de 2028, estando condicionada à aprovação dos reguladores, especificamente da Comissão Europeia. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, indicou que existe a possibilidade de, numa segunda fase até 2028, o Estado converter o capital remanescente em participações sociais na holding do grupo Lufthansa. Esta operação envolveria um montante adicional de 488 milhões de euros e poderia transformar Portugal no segundo maior acionista do grupo alemão, alterando a natureza da propriedade da TAP para uma privatização total.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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