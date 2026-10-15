Pobreza persistente afeta 61,7% de quem vive abaixo do limiar de pobreza em Portugal

A pobreza em Portugal não é apenas um número estático num relatório anual, mas sim um ciclo que, para muitos, se torna impossível de romper. De acordo com o estudo "Trajetórias da Pobreza e da Privação”, desenvolvido pela Universidade Nova no âmbito do projeto "Portugal, Balanço Social”, a pobreza persistente afetou 61,7% das pessoas em situação de pobreza em 2025. Este dado revela que, para a maioria de quem vive abaixo do limiar de pobreza, a situação não é um contratempo passageiro, mas uma condição crónica.

Photo: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Португаля

O estudo, que analisou uma amostra de 6.057 indivíduos com base em dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) do INE, procurou distinguir a vulnerabilidade transitória da exclusão profunda. Os resultados mostram que, entre 2022 e 2025, cerca de um quarto da população (25,6%) experienciou a pobreza durante pelo menos um ano. No entanto, há um núcleo duro de 6,9% da população que permaneceu nesta situação durante todo o período de quatro anos analisado.

Um dos pontos mais preocupantes é a inversão da tendência recente. Após uma década de melhorias — onde a taxa de pobreza persistente desceu dos 13,6% em 2015 para os 7,1% em 2024 — o indicador voltou a subir para 9,5% em 2025, sinalizando que os mecanismos de proteção social podem estar a falhar em conter novas vagas de precariedade.

O perfil de quem mais sofre com a pobreza prolongada também mudou. Se há dez anos eram as crianças e jovens os mais afetados, em 2025 a vulnerabilidade deslocou-se para a terceira idade. As pessoas com 65 ou mais anos registam agora a taxa mais elevada de pobreza persistente (10,6%), superando os menores de 18 anos (9,3%) e a população ativa entre os 18 e os 64 anos (9,0%). Existe ainda uma disparidade de género: 10% das mulheres encontram-se em risco de pobreza persistente, face a 9% dos homens.

Para além da falta de rendimentos, a pobreza materializa-se em privações concretas que moldam a dignidade do quotidiano. Entre 2022 e 2025, 21,4% da população viveu situações de privação material e social durante pelo menos um ano. As maiores dificuldades financeiras refletem-se na incapacidade de lidar com o inesperado ou de manter a casa: 25,4% não conseguem pagar uma semana de férias, 22,4% não conseguem substituir móveis usados e 20,7% são incapazes de fazer face a despesas imprevistas.

Este estado de privação prolongada tem também um custo psicológico e social invisível. O estudo identifica uma correlação direta entre a pobreza crónica e a erosão da confiança nas pessoas: 24,5% de quem vive em privação persistente afirma não confiar nada nos outros, um valor significativamente superior aos 7,2% registados entre quem não se encontra nesta situação. Esta quebra nos laços de confiança interpessoal sugere que a pobreza persistente não retira apenas meios financeiros, mas isola o indivíduo socialmente, tornando a saída deste ciclo ainda mais complexa.