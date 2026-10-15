Sindicato de pilotos apoia privatização da TAP para a Lufthansa e pede fim de decisões políticas

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) reagiu favoravelmente à escolha da Lufthansa para a privatização parcial da TAP, defendendo que a companhia aérea portuguesa fica "bem entregue". Para o sindicato, tanto a Lufthansa como a Air France-KLM — a outra finalista do processo — são referências globais em termos de solidez, segurança e rigor nos procedimentos operacionais.

Photo: airliners.net by Mohammadreza Farhadi Aref, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кабина пилота

Frederico Saraiva de Almeida, vice-presidente do SPAC, sublinhou que a entrada de um grupo privado robusto poderá libertar a TAP de um problema histórico: a prevalência de decisões políticas sobre a viabilidade comercial. Para o dirigente sindical, a gestão da companhia deve focar-se na rentabilidade do negócio, separando a estratégia comercial das "questões de Estado".

Neste sentido, o SPAC distingue as rotas rentáveis, que devem ser geridas sob critérios de mercado, das rotas políticas — essenciais para a continuidade territorial e a ligação às diásporas lusófonas -, que devem permanecer como prioridades estratégicas do Estado, independentemente de quem detém o capital.

Sobre a Lufthansa especificamente, o sindicato afastou receios quanto às condições de trabalho ou à qualidade da gestão, destacando a natureza privada do capital da empresa alemã como um fator de confiança.

O Governo, liderado por Luís Montenegro, selecionou a Lufthansa após esta apresentar uma proposta de 1,201 mil milhões de euros por até 49,9% do capital da TAP, superando a oferta da Air France-KLM em 163 milhões de euros (cerca de 16%). A decisão, tomada em Conselho de Ministros, baseou-se não só no valor financeiro, mas também nos planos de investimento na frota e no modelo de governação. O processo de privatização deverá ser concluído até ao início de 2028, com a garantia de manutenção do hub em Lisboa e das rotas para os países lusófonos.