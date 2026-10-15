Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Rússia propõe regime unificado para Ártico e Extremo Oriente para reduzir barreira de investimento
Grupo de deputados solicita interrupção da expansão de IA no tráfego aéreo de Washington
Baleias-jubarte do Hemisfério Sul alteram migração e formam grandes grupos
Perfumaria de nicho: por que as notas de chá negro se tornaram a tendência para a temporada fria
Tendências de esmaltes Outono: cores complexas e dessaturadas marcam a nova estação
Sobrancelhas finas voltam: proporção facial decide quem pode usar
Crise energética no Equador paralisa 9.080 consumidores industriais
Ragdoll: raça de gatos grandes e dóceis que relaxam completamente ao serem erguidos
Fungo gigante chinês revela que forma atual não explica origem pós-extinção dos dinossauros

Sindicato de pilotos apoia privatização da TAP para a Lufthansa e pede fim de decisões políticas

Portugal

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) reagiu favoravelmente à escolha da Lufthansa para a privatização parcial da TAP, defendendo que a companhia aérea portuguesa fica "bem entregue". Para o sindicato, tanto a Lufthansa como a Air France-KLM — a outra finalista do processo — são referências globais em termos de solidez, segurança e rigor nos procedimentos operacionais.

Кабина пилота
Photo: airliners.net by Mohammadreza Farhadi Aref, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабина пилота

Frederico Saraiva de Almeida, vice-presidente do SPAC, sublinhou que a entrada de um grupo privado robusto poderá libertar a TAP de um problema histórico: a prevalência de decisões políticas sobre a viabilidade comercial. Para o dirigente sindical, a gestão da companhia deve focar-se na rentabilidade do negócio, separando a estratégia comercial das "questões de Estado".

Neste sentido, o SPAC distingue as rotas rentáveis, que devem ser geridas sob critérios de mercado, das rotas políticas — essenciais para a continuidade territorial e a ligação às diásporas lusófonas -, que devem permanecer como prioridades estratégicas do Estado, independentemente de quem detém o capital.

Sobre a Lufthansa especificamente, o sindicato afastou receios quanto às condições de trabalho ou à qualidade da gestão, destacando a natureza privada do capital da empresa alemã como um fator de confiança.

O Governo, liderado por Luís Montenegro, selecionou a Lufthansa após esta apresentar uma proposta de 1,201 mil milhões de euros por até 49,9% do capital da TAP, superando a oferta da Air France-KLM em 163 milhões de euros (cerca de 16%). A decisão, tomada em Conselho de Ministros, baseou-se não só no valor financeiro, mas também nos planos de investimento na frota e no modelo de governação. O processo de privatização deverá ser concluído até ao início de 2028, com a garantia de manutenção do hub em Lisboa e das rotas para os países lusófonos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Jardinagem
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Mulher
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
Rússia propõe regime unificado para Ártico e Extremo Oriente para reduzir barreira de investimento
Grupo de deputados solicita interrupção da expansão de IA no tráfego aéreo de Washington
Sindicato de pilotos apoia privatização da TAP para a Lufthansa e pede fim de decisões políticas
Baleias-jubarte do Hemisfério Sul alteram migração e formam grandes grupos
Perfumaria de nicho: por que as notas de chá negro se tornaram a tendência para a temporada fria
Tendências de esmaltes Outono: cores complexas e dessaturadas marcam a nova estação
Sobrancelhas finas voltam: proporção facial decide quem pode usar
Crise energética no Equador paralisa 9.080 consumidores industriais
Ragdoll: raça de gatos grandes e dóceis que relaxam completamente ao serem erguidos
Fungo gigante chinês revela que forma atual não explica origem pós-extinção dos dinossauros
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.