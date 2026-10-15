AIE prevê que escassez de combustíveis não normalize antes do segundo semestre de 2026

O mercado global de combustíveis enfrenta um estrangulamento na oferta que, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), não deverá normalizar antes do segundo semestre de 2026. O alerta, detalhado no relatório mensal de outubro, coloca o foco na incapacidade do sistema em responder ao pico de procura invernal, num momento em que as tensões geopolíticas no Médio Oriente continuam a desestabilizar a cadeia de abastecimento.

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O problema central reside na erosão dos stocks. A AIE identificou cortes de inventário significativamente acima da média durante o terceiro trimestre, o que significa que a "almofada" de segurança dos mercados foi consumida. Na prática, isto traduz-se num risco real: mesmo que as refinarias recuperem a sua capacidade produtiva rapidamente até ao final do ano, a oferta de gasóleo será insuficiente para cobrir a procura no quarto trimestre.

A matemática da escassez é clara nos dados de exportação. Em setembro, as exportações de gasóleo registaram uma queda de 700 mil barris por dia em comparação com o ano anterior. Este défice é resultado de uma perda de 1,3 milhões de barris provenientes da Rússia e do Médio Oriente — um volume que os restantes produtores globais não conseguiram compensar totalmente.

Este cenário não é fruto de um único evento, mas de uma combinação de entraves físicos e logísticos: a redução do tráfego no Estreito de Ormuz, dificuldades operacionais no refino e a vulnerabilidade de infraestruturas críticas, exemplificada pelos ataques às instalações da Saudi Aramco.

Para a economia real, a consequência é direta e imediata. A manutenção de preços elevados por um período prolongado atua como um catalisador da inflação. Quando o custo do combustível — um insumo básico para o transporte e a logística — não baixa, o efeito propaga-se rapidamente para os preços dos bens de consumo, reduzindo o rendimento disponível das famílias e pressionando as margens de lucro das empresas.