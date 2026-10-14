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Stress e burnout custam 13,3 mil milhões de euros por ano à economia portuguesa

Portugal

O custo do esgotamento psicológico no mercado de trabalho português atingiu números alarmantes. De acordo com estimativas da Ordem dos Psicólogos, o impacto do stress e dos problemas de saúde mental ascende a 13,3 mil milhões de euros por ano, o que equivale, na prática, a cerca de 40 dias de perda de produtividade por trabalhador anualmente.

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Photo: pxhere.com is licensed under CC0
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Mais do que a cifra económica, que pesa severamente nas empresas, estes dados revelam a deterioração do bem-estar individual e familiar. O fenómeno do burnout não é recente, mas a sua progressão é evidente: um relatório da Ordem dos Psicólogos indica que o impacto atual é quatro vezes superior ao registado há apenas quatro anos. Este crescimento sugere a existência de uma sociedade exausta, presa a um ritmo de vida frenético que compromete a saúde dos cidadãos.

A organização do trabalho — tal como a definição do salário mínimo, as 40 horas semanais ou o direito a férias — é o resultado de escolhas políticas. Contudo, existe um fosso entre a evolução tecnológica e o conhecimento atual sobre a saúde mental humana e a forma como as estruturas laborais permanecem organizadas.

Nesse contexto, a proposta da Semana de 4 Dias surge como uma alternativa concreta. Em 2023, um projeto-piloto no setor privado apresentou resultados positivos e houve manifestação de interesse em expandir a experiência para a Administração Pública. No entanto, a continuidade destas iniciativas foi travada pelo Governo da AD após a tomada de posse em 2024.

Curiosamente, a abordagem tem sido distinta no arquipélago dos Açores, onde o governo regional decidiu explorar a viabilidade do modelo. Um projeto-piloto na Administração Pública açoriana, que envolveu quase 400 funcionários durante seis meses, testou a redução do horário de trabalho (em esquemas de 4 ou 4,5 dias) sem perda de remuneração, garantindo a manutenção do atendimento ao público durante os cinco dias úteis.

Os resultados tangíveis para quem passou pelo sistema foram claros: redução da ansiedade, da fadiga e de distúrbios do sono, diminuição do sentimento de solidão, melhor conciliação entre a vida profissional e familiar e um aumento da atividade física. Do lado da eficiência do serviço, a produtividade aumentou em 62% dos indicadores avaliados, com a conclusão de mais processos e um maior cumprimento de prazos.

A evidência de que a produtividade absoluta pode coexistir com a melhoria da qualidade de vida levanta questões sobre a viabilidade de manter modelos obsoletos. A persistência no boicote a estes testes, face ao custo humano e económico do burnout, sugere uma resistência política a modelos de organização laboral adaptados ao século XXI.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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