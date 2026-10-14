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Demissão no MAI divide versões: conflito sobre SIRESP expõe falhas na rede de emergências

Portugal

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) solicitou, nesta terça-feira, 13 de outubro, a audição urgente do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e do anterior secretário-geral do ministério, Ricardo Carrilho. O objetivo do requerimento é clarificar os fundamentos jurídicos e administrativos da demissão do secretário-geral, bem como a gestão da rede de comunicações de emergência SIRESP.

A iniciativa surge após a demissão de Ricardo Carrilho, determinada por Luís Neves, que desencadeou um conflito de versões sobre a natureza do ato administrativo. O PS assinala, no documento a que a agência Lusa teve acesso, uma contradição nos comunicados emitidos pelo Governo: num primeiro momento, a cessação de funções foi justificada por uma reorganização do serviço; posteriormente, a fundamentação foi alterada para a "quebra de confiança".

O ponto central de divergência reside na gestão financeira e operacional da SIRESP, S. A. Embora as versões do Governo e do ex-secretário-geral coincidam quanto à existência de desacordos sobre o pagamento de uma indemnização compensatória à empresa, as leituras sobre a legalidade e a fundamentação desse pagamento são opostas.

Para o PS, a questão transcende a disputa pessoal entre dirigentes, incidindo sobre a legalidade da despesa pública num ativo classificado como infraestrutura crítica de segurança do Estado. O partido argumenta que a coincidência temporal entre a decisão de demissão e a publicitação de divergências técnicas exige um esclarecimento institucional sobre as competências exercidas e o controlo dos gastos associados à rede.

Do lado do Ministério da Administração Interna (MAI), a demissão é justificada por situações de "particular gravidade" que teriam comprometido o funcionamento dos serviços. Luís Neves acusou explicitamente Ricardo Carrilho de manter uma "atitude de confronto" e de ter extinguido o Centro de Operações e Gestão (COG) do SIRESP — a unidade central da rede — sem a concordância da tutela e sem apresentar alternativas, precisamente durante a época de incêndios.

Em contrapartida, Ricardo Carrilho qualificou a sua exoneração como um "ato de retaliação", alegando ter sido alvo de "pressões ilegítimas" e de uma "interferência política asfixiante" no exercício das suas funções técnicas.

O requerimento do PS propõe a audição do ministro para a prestação de contas à Assembleia da República e a audição de Ricardo Carrilho, a convite, na qualidade de autor das declarações que questionam a regularidade do processo de demissão.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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