Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Custo da habitação explode: IVA de 23% bloqueia projetos para classe média em Portugal

Portugal

O custo da habitação em Portugal não é apenas uma questão de procura excessiva ou falta de terrenos, mas sim de uma estrutura de custos de produção que empurra os projetos para o segmento de luxo. É esta a tese de Aniceto Viegas, CEO da Avenue, que afirma que a atual taxa de 23% de IVA sobre a construção nova atua como uma barreira intransponível para a criação de habitação destinada à classe média.

Жилищное строительство в Мурманске
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Жилищное строительство в Мурманске

Para o gestor, a matemática é direta: a redução do IVA para 6% traduzir-se-ia numa poupança imediata de 700 euros por metro quadrado. Quando este valor é somado aos custos de atrasos burocráticos — onde cada ano de espera no licenciamento acrescenta outros 500 euros/m² ao custo final -, o resultado é a exclusão automática de qualquer segmento de mercado que não seja o de rendimentos elevados.

A Avenue, conhecida por projetos de prestígio como o 266 Liberdade em Lisboa ou o Aliados 107 no Porto, admite querer transitar para o segmento médio, mas esbarra na "equação de preço". Atualmente, a promotora foca-se em projetos como o Fernão Magalhães 127 (Porto) e o Nolipa (Lisboa). Embora não sejam exclusivamente de luxo, os preços — que rondam os 5.500¢/m¢ no Porto e os 7.000¢/m¢ em Lisboa — continuam a estar fora do alcance da classe média portuguesa.

Segundo Aniceto Viegas, a descida da carga fiscal teria um efeito dominó: ao reduzir o custo de promoção, o preço final das casas baixaria, o que, por consequência, forçaria a descida do preço dos terrenos, que atualmente seguem a lógica da rentabilidade final do imóvel. O gestor sublinha que, sem a descida do IVA ou a industrialização da construção em larga escala, a oferta para a classe média permanecerá estagnada, pois o Estado prefere manter a receita fiscal do que estimular a oferta.

O mapa dos investimentos: mil milhões de euros

A escala da operação da Avenue reflete a dinâmica atual do mercado imobiliário urbano. Com dez anos de atividade, a empresa gere um portefólio de mil milhões de euros distribuídos por 17 ativos. Do total, 600 milhões já foram executados, gerando 700 milhões em vendas. Estão ainda em curso 400 milhões de euros em investimentos.

Dois projetos emblemáticos ilustram a atual estratégia da promotora:

  • Fernão Magalhães 127 (Porto): Um investimento de 150 milhões de euros com previsão de conclusão até 2027. Com 334 fogos e espaços de escritórios e retalho, o projeto já esgotou 75% da primeira fase, com forte interesse de investidores internacionais nas tipologias menores.
  • Nolipa (Lisboa): Localizado no Campo Grande, este projeto envolve 250 milhões de euros e prevê 466 apartamentos. Ao contrário do Porto, aqui a procura é predominantemente nacional (91% dos compradores são portugueses), embora o preço médio seja significativamente mais alto, situando-se nos 7.000¢/m¢.

Em suma, a Avenue sinaliza que a vontade de investir em habitação acessível existe, mas que o mecanismo financeiro atual — centrado num IVA elevado e burocracia lenta — torna a operação economicamente inviável para quem não visa o segmento de luxo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Receitas e Culinária
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Curiosidades
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
últimos materiais
Escassez hídrica limita a produção econômica em 21 estados do México
Custo da habitação explode: IVA de 23% bloqueia projetos para classe média em Portugal
Peru projeta ganho de US$ 10,2 bilhões com IA e ativos ambientais
Soluções inteligentes: como o cardigã transforma seu visual no dia-a-dia
Não é uma marca: o que o relevo do ferro realmente faz
Argentina redireciona exportação de grãos para produção de biocombustíveis
Celine transforma silhueta utilitária da Reebok em híbrido de couro de cordeiro
Smart Charge da Geely: a potência de 2,2 MW e o custo térmico
Cercas rurais: brita em vez de concreto impede o empuxo vertical do gelo no solo argiloso
Carpetes e ácaros: a ligação invisível que afeta sua saúde
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.