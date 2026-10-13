Custo da habitação explode: IVA de 23% bloqueia projetos para classe média em Portugal

O custo da habitação em Portugal não é apenas uma questão de procura excessiva ou falta de terrenos, mas sim de uma estrutura de custos de produção que empurra os projetos para o segmento de luxo. É esta a tese de Aniceto Viegas, CEO da Avenue, que afirma que a atual taxa de 23% de IVA sobre a construção nova atua como uma barreira intransponível para a criação de habitação destinada à classe média.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Жилищное строительство в Мурманске

Para o gestor, a matemática é direta: a redução do IVA para 6% traduzir-se-ia numa poupança imediata de 700 euros por metro quadrado. Quando este valor é somado aos custos de atrasos burocráticos — onde cada ano de espera no licenciamento acrescenta outros 500 euros/m² ao custo final -, o resultado é a exclusão automática de qualquer segmento de mercado que não seja o de rendimentos elevados.

A Avenue, conhecida por projetos de prestígio como o 266 Liberdade em Lisboa ou o Aliados 107 no Porto, admite querer transitar para o segmento médio, mas esbarra na "equação de preço". Atualmente, a promotora foca-se em projetos como o Fernão Magalhães 127 (Porto) e o Nolipa (Lisboa). Embora não sejam exclusivamente de luxo, os preços — que rondam os 5.500¢/m¢ no Porto e os 7.000¢/m¢ em Lisboa — continuam a estar fora do alcance da classe média portuguesa.

Segundo Aniceto Viegas, a descida da carga fiscal teria um efeito dominó: ao reduzir o custo de promoção, o preço final das casas baixaria, o que, por consequência, forçaria a descida do preço dos terrenos, que atualmente seguem a lógica da rentabilidade final do imóvel. O gestor sublinha que, sem a descida do IVA ou a industrialização da construção em larga escala, a oferta para a classe média permanecerá estagnada, pois o Estado prefere manter a receita fiscal do que estimular a oferta.

O mapa dos investimentos: mil milhões de euros

A escala da operação da Avenue reflete a dinâmica atual do mercado imobiliário urbano. Com dez anos de atividade, a empresa gere um portefólio de mil milhões de euros distribuídos por 17 ativos. Do total, 600 milhões já foram executados, gerando 700 milhões em vendas. Estão ainda em curso 400 milhões de euros em investimentos.

Dois projetos emblemáticos ilustram a atual estratégia da promotora:

Fernão Magalhães 127 (Porto): Um investimento de 150 milhões de euros com previsão de conclusão até 2027. Com 334 fogos e espaços de escritórios e retalho, o projeto já esgotou 75% da primeira fase, com forte interesse de investidores internacionais nas tipologias menores.

Um investimento de 150 milhões de euros com previsão de conclusão até 2027. Com 334 fogos e espaços de escritórios e retalho, o projeto já esgotou 75% da primeira fase, com forte interesse de investidores internacionais nas tipologias menores. Nolipa (Lisboa): Localizado no Campo Grande, este projeto envolve 250 milhões de euros e prevê 466 apartamentos. Ao contrário do Porto, aqui a procura é predominantemente nacional (91% dos compradores são portugueses), embora o preço médio seja significativamente mais alto, situando-se nos 7.000¢/m¢.

Em suma, a Avenue sinaliza que a vontade de investir em habitação acessível existe, mas que o mecanismo financeiro atual — centrado num IVA elevado e burocracia lenta — torna a operação economicamente inviável para quem não visa o segmento de luxo.