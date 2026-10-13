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Reforma dos docentes em risco: simulações da CGA falham e geram perdas mensais

Portugal

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) alertou, nesta terça-feira, 13 de outubro, para uma discrepância significativa entre as pensões efetivamente atribuídas a alguns docentes aposentados e os valores que lhes tinham sido simulados e comunicados pela Caixa Geral de Aposentações (CGA). Em diversos casos, a diferença negativa ultrapassa os 150 euros mensais.

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Esta situação coloca os reformados numa posição de vulnerabilidade, pois muitos basearam as suas decisões de vida e o momento da saída do ativo nas informações oficiais fornecidas pela CGA. Entre os afetados, encontram-se professores que, respondendo à escassez de profissionais nas escolas, optaram por prolongar a sua atividade laboral, confiando que as condições financeiras da aposentação futura estariam asseguradas conforme as simulações.

Para a Fenprof, os montantes inicialmente comunicados estavam em conformidade com a legislação vigente, o que torna os novos valores recebidos incompreensíveis e juridicamente questionáveis. O sindicato manifestou a sua "indignação e protesto", exigindo que a CGA clarifique os critérios técnicos e os fundamentos legais que justificam estas reduções.

Atualmente, as estruturas sindicais estão a acompanhar centenas de processos e a prestar apoio jurídico aos docentes prejudicados, sublinhando que a responsabilidade por eventuais erros administrativos da entidade gestora não pode recair sobre o beneficiário, traduzindo-se numa perda de rendimento mensal.

A federação apela agora a uma análise individualizada de cada caso e solicita a intervenção direta do Governo para corrigir as falhas no sistema de transição para a reforma, preparando paralelamente iniciativas junto da CGA para exigir respostas concretas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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