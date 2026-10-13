Tekever abre centro de operações em Munique para expandir presença na região DACH

A Tekever, a tecnológica portuguesa com estatuto de unicórnio, acaba de dar um passo concreto na sua estratégia de expansão europeia com a abertura de um centro de operações em Munique. Esta movimentação não é isolada: surge imediatamente após uma ronda de investimento que catapultou a avaliação da empresa para os 5,6 mil milhões de euros, fornecendo o músculo financeiro necessário para escalar a sua presença no mercado alemão.

A escolha da Baviera como base estratégica não é casual. Munique servirá de núcleo para a região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), concentrando equipas de engenharia e desenvolvimento de negócio. Na prática, a Tekever deixa de operar apenas como um fornecedor externo para criar uma infraestrutura local, o que reduz a distância entre a decisão técnica e a execução industrial num dos polos de engenharia mais densos da Europa.

O motor desta expansão é a relação já estabelecida com a Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha. Mais do que acordos no papel, a cooperação já se materializou na entrega do primeiro drone de fabrico português ao exército alemão. O foco agora recai sobre a fase de testes e desenvolvimento de soluções autónomas, transformando a teoria da autonomia estratégica em capacidades reais de suporte logístico e apoio a contingentes militares em terreno.

Para Ricardo Mendes, CEO da Tekever, a criação da filial germânica é a ponte necessária para fundir o ecossistema de inovação industrial da Alemanha com a tecnologia de sistemas da empresa. O objetivo é claro: converter a excelência da engenharia alemã em valor acrescentado para os seus produtos, potenciando a autonomia estratégica do continente europeu através de tecnologia proprietária.

Com esta nova estrutura, a Tekever consolida a sua rede global, somando a Alemanha a um portfólio que já inclui operações em Portugal, Reino Unido, França, Ucrânia e Estónia. A transição de uma empresa de alta tecnologia para um operador com presença física em mercados críticos reflete a passagem de uma fase de crescimento baseado em capital para uma fase de consolidação de mercado e execução operacional.