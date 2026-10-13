Pobres excluídos do sistema: AIMA força imigrantes a litigar por direitos básicos

A transição da gestão migratória em Portugal, da era do SEF para a atual Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), deveria ter representado uma mudança de paradigma: a passagem de uma lógica policial para uma lógica de integração. No entanto, para Timóteo Macedo, presidente da Solidariedade Imigrante, a realidade prática revela que o acesso aos direitos fundamentais continua a ser filtrado pelo poder económico e por preconceitos estruturais.

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Numa análise crítica coincidindo com o terceiro aniversário da AIMA, Macedo descreve as políticas do Estado como "racistas e xenófobas". Para o dirigente da maior associação de imigrantes do país, o sistema atual favorece sistematicamente quem possui recursos financeiros para recorrer a vias judiciais ou quem pertence a grupos historicamente privilegiados, como os imigrantes lusófonos — o que classificaria como um reflexo de uma "mentalidade neocolonial".

O impacto desta estrutura reflete-se na distância entre o direito formal e a possibilidade real de o exercer. Macedo alerta que a imigração se tornou, na prática, um "negócio". Enquanto a AIMA mantém atrasos significativos em processos essenciais, como o reagrupamento familiar, a solução para quem consegue a resposta não passa pela eficiência administrativa, mas pela contratação de advogados para forçar agendamentos através do Tribunal Administrativo. O resultado é a criação de um "ambiente de litigância permanente" onde a justiça é acessível apenas a quem pode pagá-la, deixando os imigrantes mais pobres numa situação de total desamparo.

A crítica estende-se à gestão da sociedade civil. Segundo o presidente da Solidariedade Imigrante, assiste-se a um esvaziamento do papel das associações, que deixaram de ser parceiros estratégicos para se tornarem meros "prestadores de serviços" administrativos, dependentes de projetos pontuais e financiamentos condicionados.

Este cenário de exclusão não se limita à burocracia, mas manifesta-se no território. Macedo aponta a guetização de comunidades imigrantes e de portugueses carenciados como a prova material de que o Estado prefere manter estas populações "afastadas e a viver na pior das exclusões", em bairros marcados pelo abandono e pela miséria.

A consequência direta desta barreira ao acesso e ao respeito pela dignidade humana é a fuga de mão de obra. Timóteo Macedo sublinha que os imigrantes não vêm para Portugal para depender de apoios, mas para trabalhar e colaborar. Quando encontram maltratos e a negação da sua dignidade, optam por partir. Estima-se que cerca de 40% daqueles que se encontravam em situações de dependência tenham já emigrado para países com políticas públicas mais dignas, como a Espanha.

Para a Solidariedade Imigrante, a mudança política — especialmente sob a atual coligação PSD/CDS — teria alinhado Portugal com as tendências da extrema-direita europeia, priorizando a perseguição e a expulsão em detrimento de um investimento real e estruturado na integração humana.