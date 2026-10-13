Agricultores exigem 140 milhões de euros para compensar custos de produção

A tensão entre as necessidades imediatas do setor agrícola e a disciplina orçamental do Estado português manifestou-se, esta segunda-feira, em Lisboa. Enquanto a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e cerca de 150 dirigentes associativos exigiam a Assembleia da República um pacote de 140 milhões de euros para compensar a escalada dos custos de produção, a resposta do Ministério da Agricultura focou-se num horizonte temporal mais distante: 2027.

Photo: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер работает на своём поле

O ponto central do conflito reside na competitividade face a Espanha. Para a CAP, liderada por Álvaro Mendonça e Moura, a disparidade de custos — onde o gasóleo agrícola surge como um dos principais fatores de pressão — exige uma intervenção financeira urgente para evitar que o produtor português perca terreno no mercado ibérico.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, rebateu as exigências detalhando a mecânica dos apoios já mobilizados e a impossibilidade técnica de antecipar certas verbas. O governante destacou a seguinte estrutura de suporte financeiro:

Orçamento do Estado: Um esforço adicional de 250 milhões de euros para enfrentar as crises climáticas recentes.

Um esforço adicional de 250 milhões de euros para enfrentar as crises climáticas recentes. Fundos Europeus: 200 milhões de euros injetados no setor.

200 milhões de euros injetados no setor. Liquidez: Linhas de crédito com garantias estatais superiores a 430 milhões de euros.

Linhas de crédito com garantias estatais superiores a 430 milhões de euros. Combustível: Um apoio direto de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola, totalizando 25 milhões de euros.

No entanto, a promessa de um reforço significativo no rendimento — um aumento de 10%, correspondente a mais de 162 milhões de euros — está condicionada ao ano de 2027. O ministro justificou a impossibilidade de antecipação com as regras do regulamento europeu, embora assegure que a aprovação via Orçamento do Estado garanta a viabilidade futura do montante.

A análise do governante revela a prioridade macroeconómica do atual executivo: a manutenção de um défice próximo de zero ou a conquista de um excedente. Para o ministro, este equilíbrio fiscal não é apenas uma meta contabilística, mas um mecanismo de proteção para o próprio agricultor: a estabilidade do rating do país evitaria a subida das taxas de juro, o que, numa economia dependente de crédito e investimento, impactaria diretamente o custo do financiamento nas explorações agrícolas.

O impasse sublinha a distância entre a realidade do fluxo de caixa do agricultor, que sente a pressão imediata dos custos de produção, e a gestão institucional, que opera sob a lógica da sustentabilidade da dívida pública e dos prazos burocráticos da União Europeia.