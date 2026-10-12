Movimento habitacional no Porto prepara nova assembleia após intervenção das autoridades

Na manhã desta segunda-feira, as autoridades policiais procederam à remoção das tendas instaladas na Praça D. João I, no centro do Porto. O acampamento, montado desde sábado, servia como ponto de protesto contra a crise habitacional e a subida generalizada do custo de vida.

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De acordo com informações prestadas à Lusa por João Silveira, representante do movimento "Não consegues pagar renda? Traz tenda”, a Polícia Municipal chegou ao local por volta das 06:30, iniciando-se a retirada das estruturas às 08:00. Embora a operação tenha decorrido, em larga medida, de forma pacífica, Silveira relatou um momento de tensão quando os materiais começaram a ser carregados para as carrinhas da polícia, algo que o grupo não previa dada a natureza não violenta da manifestação.

O representante do movimento expressou um sentimento de traição por parte da Câmara Municipal do Porto. A justificação policial para a intervenção centrou-se na questão da ocupação do espaço público, e não no conteúdo do protesto em si. Esta distinção técnica, porém, não remove a frustração de quem utiliza o espaço da cidade para visibilizar a impossibilidade real de aceder a uma habitação a preços acessíveis.

O grupo assegura que a remoção das tendas não interrompe a mobilização. Para a próxima quarta-feira, foi convocada uma "grande assembleia” na mesma Praça D. João I, a qual pretende reunir partidos políticos, associações e organizações para discutir as causas e as soluções para a precariedade habitacional.

Este acampamento era o prolongamento de uma mobilização maior ocorrida no sábado, quando cerca de 1.500 pessoas marcharam no Porto. A iniciativa integrou a plataforma "Não dá mais para viver assim", que coordenou protestos semelhantes em outras cidades, como Lisboa, Braga e Aveiro, evidenciando que a dificuldade de acesso à habitação e a pressão económica são problemas transversais a diversos centros urbanos do país.