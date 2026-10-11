Pensionistas surpreendidos com corte: valores pagos a mais serão recuperados pela CGA

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, confirmou a obrigatoriedade legal de a Caixa Geral de Aposentações (CGA) reaver montantes pagos indevidamente a pensionistas. A declaração surge após a deteção de um erro de parametrização no cálculo de pensões atribuídas entre maio e agosto deste ano, que afetou 2937 beneficiários.

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De acordo com a governante, a devolução dos valores não é apenas fundamentada, mas constitui uma obrigação legal para a administração pública. O erro resultou numa fixação de pensões acima dos limites previstos na lei, o que implica agora a correção dos valores. Na prática, isto traduz-se numa redução média de 93,31 euros brutos por mês nas pensões dos afetados, existindo diferentes modalidades para a reposição dos montantes já pagos.

No plano da Concertação Social, a ministra reiterou a natureza vinculativa dos acordos assinados. Relativamente ao Salário Mínimo Nacional (SMN), Palma Ramalho sublinhou que o Governo cumprirá a trajetória acordada, que prevê a fixação do valor nos 970 euros em 2027, conforme consta no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A governante clarificou que qualquer alteração a este valor — que atualmente se encontra nos 920 euros — exigiria a celebração de um novo acordo tripartido. O SMN é definido por portaria do Governo, mas a sua alteração requer, por procedimento, a auscultação e o aval dos parceiros sociais (Governo, confederações empresariais e centrais sindicais).

Esta posição coloca o executivo em divergência com as reivindicações das centrais sindicais. A CGTP defende a subida da retribuição mínima para 1100 euros já no próximo ano, enquanto a UGT reivindica que o valor ultrapasse os 1000 euros em 2027, invocando a inflação como fator determinante. Em sentido oposto, as confederações empresariais manifestaram-se contra a revisão do acordo de valorização salarial 2025-2028, argumentando que existem medidas pendentes de cumprimento.

O atual quadro normativo para o SMN assenta num acordo assinado em outubro de 2024, que previu aumentos anuais de 50 euros para atingir os 1020 euros em 2028. Paralelamente, o programa de Governo estabeleceu, como meta a longo prazo, que a retribuição mínima atinja os 1100 euros brutos por mês em 2029.