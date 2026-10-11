Quase metade dos portugueses sofre de stress devido à sua condição económica

A instabilidade financeira em Portugal deixou de ser apenas um problema de números para se tornar um problema de saúde pública. Segundo dados do estudo "Bem-Estar Financeiro em Portugal: Uma Perspetiva Comportamental”, realizado pelo Doutor Finanças em parceria com a Laicos e com apoio científico da Universidade de Lisboa e da NOVA IMS, quase metade da população portuguesa sofre de stress devido à sua condição económica.

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Para Sérgio Cardoso, Chief Education Officer do Doutor Finanças, a relação entre a carteira e a mente é cíclica e perigosa: as dificuldades financeiras agravam o sofrimento psicológico, e este, por sua vez, pode paralisar a pessoa, tornando-a incapaz de gerir o dinheiro ou de procurar a ajuda necessária. O problema agrava-se com o silêncio. O estudo revela que um em cada três portugueses sente ansiedade ao falar de finanças, o que empurra a resolução dos problemas para o momento do incumprimento, quando as margens de manobra são drasticamente menores.

Onde termina o direito e começa o acesso real?

Existe uma distinção crucial entre a literacia financeira como ferramenta de organização e a realidade da insuficiência de rendimentos. Embora a educação financeira possa reduzir a incerteza e o stress, Sérgio Cardoso é categórico: um orçamento ajuda a mapear o problema, mas não faz desaparecer a falta de dinheiro. Há situações que a organização não resolve, exigindo apoio económico, social e clínico.

A vulnerabilidade manifesta-se não apenas no saldo bancário, mas em comportamentos de evitamento: o medo de abrir a aplicação do banco, a correspondência acumulada sem ler ou o recurso sistemático ao crédito para despesas correntes. Estes sinais de alerta precedem frequentemente o colapso financeiro e mental.

A ilusão da rede de segurança

O conceito de "almofada financeira" é frequentemente apresentado como a solução ideal para a tranquilidade mental, funcionando como um seguro contra imprevistos. No entanto, os dados mostram que esta segurança é um privilégio distante para a maioria:

42% dos portugueses não possuem um fundo que cubra três meses de despesas básicas;

não possuem um fundo que cubra três meses de despesas básicas; Apenas 39% têm a certeza de que conseguiriam reunir dois mil euros num mês para enfrentar uma emergência.

Para quem vive a realidade de "chegar ao fim do mês", o stress crónico impacta a produtividade no trabalho, a qualidade do sono e a harmonia familiar, transformando escolhas simples — como as atividades dos filhos ou o apoio aos pais — em focos de tensão emocional.

Caminhos para a resiliência

Perante um cenário macroeconómico instável (inflação e taxas de juro), a estratégia passa por focar no que é controlável. A literacia financeira, neste contexto, não deve ser vista como a arte de poupar, mas como a capacidade de absorver choques sem entrar em colapso imediato.

A recomendação passa por simplificar o processo: distinguir despesas essenciais de ajustáveis e criar rotinas de verificação semanal para que a gestão financeira deixe de ser um evento traumático associado apenas a más notícias. No entanto, a verdadeira mudança reside na desestigmatização do problema: retirar a carga moral da falência financeira, reconhecendo que fatores externos — como a perda de rendimentos ou o custo de vida — são muitas vezes os verdadeiros culpados, e não a má gestão individual.