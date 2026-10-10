Lisboa no centro do mundo: prova de sommeliers redefine o futuro do vinho

Lisboa transforma-se, entre 11 e 17 de outubro, no epicentro mundial da sommellerie ao acolher o ASI Contest Best Sommelier of the World 2026. Organizado pela Association de la Sommellerie Internationale (ASI) em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal, o evento não é apenas uma prova de competências, mas um ponto de encontro estratégico que deverá atrair delegações de 72 países e mais de 3 500 profissionais da hotelaria e restauração.

Photo: commons.wikimedia.org by FXR (aka Soundz'FX), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бокалы, вино

Este evento ocorre num momento de maturidade financeira para o setor vitivinícola português. De acordo com dados da ViniPortugal, as exportações de vinho atingiram em 2024 o valor recorde de 965,8 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,46% face ao ano anterior, com um volume exportado de 347,5 milhões de litros. Complementarmente, o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) aponta para exportações anuais na ordem dos 954 milhões de euros, sustentando um saldo comercial positivo próximo dos 800 milhões de euros.

A representar Portugal nesta prova de alta exigência técnica estará Marc Pinto, do restaurante FIFTY SECONDS. Pinto chega à competição com um currículo sólido, tendo sido eleito o Melhor Escanção de Portugal durante três anos consecutivos (2022, 2023 e 2024), um feito raro que o coloca ao lado de nomes como Manuel Moreira e Bruno Antunes na história do prémio desde a sua criação em 1978.

O caminho até ao título de World Best Sommelier exige mais do que memória; requer resistência psicológica e precisão técnica. Os candidatos serão testados em provas cegas, degustação, harmonização e serviço, abrangendo não só vinhos, mas também cafés, sakés, cervejas e destilados, além de legislação e métodos de produção.

No entanto, a relevância deste campeonato ultrapassa o troféu. Num cenário global onde o consumo de vinho regista mínimos históricos, a sobrevivência e o crescimento do setor dependem da valorização do produto e da conquista de mercados de maior valor acrescentado. Aqui, o sommelier atua como o elo decisivo na cadeia de consumo premium: é este profissional quem seleciona as referências que compõem as cartas dos hotéis e restaurantes mais influentes do mundo.

Para Portugal, cuja estratégia de exportação se foca em mercados exigentes como França (o maior destino), Estados Unidos e Brasil, a recomendação especializada é o motor da criação de valor. A presença de centenas de decisores do setor em Lisboa funciona como uma montra direta para a marca "Portugal".

Ao somar-se a outras iniciativas, como a preparação para receber o Concurso Mundial de Bruxelas no próximo ano, este evento não deve ser medido apenas pelo retorno financeiro imediato da semana de competição. O verdadeiro delta económico reside no posicionamento a longo prazo: a capacidade de influenciar quem decide o que se bebe e se recomenda nas mesas mais exigentes do planeta, transformando visibilidade institucional em crescimento real de faturação para as caves nacionais.