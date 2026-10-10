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Estudantes anunciam protesto em Lisboa contra descongelamento das propinas

Portugal

Estudantes de cinco instituições de ensino superior em Lisboa mobilizaram-se para contestar a proposta do Governo de descongelar as propinas a partir do ano letivo 2027/2028. A manifestação está agendada para o dia 21 de outubro, às 17:00, em frente à sede do Governo, no Campus XXI.

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O protesto foi convocado pelas associações de estudantes da Universidade de Lisboa (Faculdades de Letras, Belas-Artes, Psicologia e o Instituto de Educação), da Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e da Escola Superior de Música de Lisboa. No comunicado conjunto, os representantes estudantis afirmam que não aceitarão os "retrocessos" impostos pelo Executivo.

O ponto central da discórdia é a intenção de alterar o valor das propinas nas licenciaturas, mestrados indispensáveis ao exercício profissional e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), que se mantêm congelados desde 2020. Segundo a proposta para o Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), o teto máximo das propinas deixaria de ser fixo, passando a ser o valor de 2026/2027 (697 euros) acrescido da variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), excluindo a habitação, registada em 2026.

Embora o ajuste possa não parecer, à primeira vista, um aumento abrupto, a preocupação reside na fragilidade do orçamento de muitas famílias. Pedro Neto Monteiro, presidente da Federação Académica de Lisboa (FAL), sublinhou que, para além do impacto financeiro direto, há uma rejeição total do princípio que fundamenta este aumento. A FAL indicou ainda que outras estruturas do Movimento Associativo Estudantil poderão juntar-se ao protesto.

Este embate não é novo. O Governo já tinha tentado implementar o descongelamento no OE2026, mas a medida foi travada na altura pela oposição, através de uma proposta do PS que manteve o limite nos 697 euros.

Para contextualizar, o congelamento das propinas foi introduzido em 2016, por proposta do PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2017. O valor, que inicialmente era de 1.067,85 euros, sofreu reduções sucessivas até estabilizar nos atuais 697 euros desde o ano letivo 2020/2021.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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