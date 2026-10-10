Mais de metade dos imigrantes qualificados em Portugal estão em empregos abaixo das suas qualificações

A imagem de professoras a servir mesas, enfermeiras a atuar como cuidadoras de idosos ou fisioterapeutas e gestores a conduzir TVDE deixou de ser apenas uma anedota trágica do quotidiano para se tornar um dado estatístico concreto. De acordo com um estudo recente do Observatório das Migrações, mais de metade dos imigrantes em Portugal estão a desempenhar funções para as quais estão sobrequalificados.

Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт тротуара на улице

Os números revelam um fosso profundo entre a formação académica e a realidade do mercado de trabalho. Em 2025, 52,3% dos cidadãos de países fora da União Europeia (UE) com ensino superior encontram-se em empregos abaixo das suas qualificações. Para efeito de comparação, entre os cidadãos portugueses, este índice é de apenas 14,1%. Isto significa que, em Portugal, a probabilidade de um profissional estrangeiro qualificado estar subaproveitado é 3,7 vezes superior à de um nacional.

Este fenómeno não é exclusivo de Portugal, mas o país apresenta índices superiores à média europeia. Enquanto na UE a relação de sobrequalificação entre imigrantes e nativos é de aproximadamente 2 para 1, Portugal situa-se num patamar mais crítico, juntamente com países como a Chéquia, a Estónia, a Espanha e a Itália.

No que diz respeito ao género, os dados mostram nuances importantes. A taxa de emprego de mulheres nascidas fora da UE em Portugal (71,3%) igualou a das mulheres nascidas no país. Este valor é significativamente superior à média da UE, onde a diferença entre imigrantes e nativas é de 10,5 pontos percentuais. No entanto, a precariedade persiste: a taxa de desemprego entre as mulheres estrangeiras atingiu os 12% em 2025, mais do dobro dos 5,1% registados entre as portuguesas.

A concentração de imigrantes é particularmente visível em setores de baixa qualificação, como a agricultura, a hotelaria, a restauração e os serviços administrativos. Mas a questão não passa apenas pelo tipo de função, mas pela natureza do vínculo laboral. O estudo sublinha que "ter emprego não significa, necessariamente, ter um bom emprego".

A instabilidade é a regra para quem vem de fora: os trabalhadores imigrantes têm 2,5 vezes mais contratos temporários do que os nacionais. Esta fragilidade reflete-se diretamente na qualidade de vida: no ano passado, 17,8% dos estrangeiros empregados estavam em risco de pobreza, um valor que duplica a proporção observada entre os portugueses.

Para combater este desperdício de capital humano, o Observatório das Migrações sugere medidas que vão além da formalidade. A prioridade seria a aceleração e simplificação do reconhecimento de graus académicos e a facilitação do acesso a profissões regulamentadas — especialmente na saúde, engenharia e ensino, onde a escassez de profissionais é real.

Além disso, aponta-se a necessidade de criar percursos de mobilidade profissional, certificação de competências e, crucialmente, reforçar o apoio à infância e a conciliação familiar para as mulheres, bem como o ensino de português para quem não é lusófono. A conclusão é clara: para que o imigrante deixe de ser apenas mão de obra barata e passe a ser um profissional integrado, é necessário que os canais de entrada no país correspondam à procura de trabalho qualificado e não apenas a funções precárias.