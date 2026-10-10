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Greater Porto expande para cinco municípios com foco em habitação e regeneração urbana

Portugal

A iniciativa Greater Porto, plataforma intermunicipal desenhada para a captação de investimento estratégico, expande a sua base operacional. Ao grupo, que até agora era composto pelos municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, juntam-se agora a Maia e Gondomar.

Порту (Oporto), Португалия
Photo: commons.wikimedia.org by Abhijeet Rane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порту (Oporto), Португалия

A lógica por trás desta expansão, detalhada pelo vereador da Câmara Municipal do Porto (CMP), Hugo Beirão, não é meramente administrativa, mas sim pragmática. Para o responsável pelos pelouros da Economia, Empreendedorismo, Mobilidade e Turismo, a intermunicipalidade funciona como um mecanismo de otimização de recursos territoriais: se um município carece de espaço físico ou condições logísticas para concretizar um investimento específico, a rede permite canalizar esse projeto para outro concelho da região, evitando a perda da oportunidade de investimento para fora da área metropolitana.

Na prática, o Greater Porto opera como uma montra unificada para investidores internacionais, reduzindo a fricção política e a fragmentação da oferta. O exemplo mais concreto desta estratégia é a presença na MIPIM, em Cannes, a maior feira imobiliária do mundo. Na última edição, a comitiva foi composta por 23 entidades — entre empresas e técnicos — com o foco centrado em três eixos reais: habitação, regeneração urbana e projetos de sustentabilidade.Segundo Beirão, a região reúne atualmente as condições necessárias para atrair capital estrangeiro e nacional, sustentadas por fatores concretos como a oferta educativa, a qualidade de vida e a infraestrutura de saúde. No entanto, o salto qualitativo na economia real dependerá da execução de grandes obras de infraestrutura: a expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a implementação do TGV.

Um ponto crítico destacado pelo vereador é a necessidade de a alta velocidade ferroviária não se limitar ao eixo nacional, mas incluir a ligação à Galiza. Esta conexão não é vista como uma questão política, mas como um ativo económico: a criação de um corredor logístico e de negócios que posicione o Norte de Portugal como a principal porta de entrada e saída para a América Latina, potenciada pela conectividade aérea europeia do Porto.

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