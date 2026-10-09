Apenas 3% dos imigrantes notificados para abandonar Portugal saíram do país

O governo português emitiu, ao longo deste ano, cerca de 27 mil notificações para que imigrantes abandonem voluntariamente o território nacional. O dado foi revelado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, durante uma audição regimental no Parlamento, na quarta-feira, 7 de outubro.

Photo: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Segundo o governante, estes números resultam de uma operação da Estrutura de Missão que analisou 500 mil registos criminais e processou pedidos de regularização pendentes. No entanto, a eficácia real destas notificações é reduzida: apenas cerca de 800 pessoas abandonaram efetivamente o país, o que representa cerca de 3% do total de notificações emitidas.

Questionado sobre este fosso entre a ordem de saída e a execução real, o ministro evitou a resposta direta, limitando-se a referir que as ordens de afastamento constituem a parte mais complexa da política migratória. Justificou, ainda, que as alterações legislativas para acelerar estas saídas entraram em vigor há menos de um mês.

A transição para o afastamento coercivo

Com as novas regras, a figura da "notificação de abandono voluntário" desaparece, sendo substituída por um "dever de abandono". Caso este não seja cumprido, a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da Polícia de Segurança Pública (PSP) poderá deter o imigrante e iniciar o processo de afastamento coercivo. Para suportar este aumento na capacidade de detenção, foram instalados contentores no Porto, criando 80 novas vagas, como solução imediata face à demora na construção de um novo centro.

Hierarquia de prioridades e a gestão da AIMA

No que toca às Autorizações de Residência para Investimento (vistos gold), António Leitão Amaro admitiu a existência de 30 mil pedidos agendados e um volume de 45 a 46 mil processos parados. O ministro explicou que estes processos foram colocados no final da fila de prioridades por razões de "cuidado social", privilegiando a regularização de grupos mais vulneráveis.

O Governo considera encerrada a primeira fase da regularização da imigração, apontando para uma redução de 85% na entrada de imigrantes em 2025, consequência do fim das manifestações de interesse. O foco deverá agora transitar para a integração, embora o governo não tenha fixado uma data para a apresentação do plano de integração prometido no verão passado.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) terá um novo presidente, César Teixeira (atual vogal da agência), que sucederá a Pedro Portugal Gaspar. Apesar do elogio ao trabalho de estabilização realizado pela equipa atual, a mudança visa a aposta numa "cultura de serviço" e melhoria do atendimento. Contudo, tal como acontece com o plano de integração, a data da tomada de posse do novo responsável da AIMA permanece indefinida.