Promessas sagradas que não se cumprem: portugueses de 40 anos perdem metade do rendimento na reforma

A edição de 2026 da Money Conference, organizada pelo Diário de Notícias e pelo Dinheiro Vivo, terminou com um diagnóstico preocupante sobre a sustentabilidade do modelo social português. Num painel moderado por Nuno Vinha, os CEOs dos quatro maiores grupos seguradores do país — Rogério Campos Henriques (Fidelidade), Luís Menezes (Ageas Portugal), Pedro Carvalho (Generali Tranquilidade) e Helene Westerlind (Zurich Portugal) — alertaram para a distância entre as promessas institucionais e a realidade financeira que aguarda as próximas gerações de reformados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионеры в парке

O risco de "reformados falidos": a ilusão do sistema sagrado

O debate sobre a Segurança Social evidenciou uma tensão crítica: enquanto o discurso político tende a tratar as pensões como "sagradas", os gestores do setor alertam que essa imobilidade pode condenar quem está agora a trabalhar. Rogério Campos Henriques (Fidelidade) foi categórico ao afirmar que o sistema pode parecer equilibrado nos livros contabilísticos daqui a 20 anos, mas terá deixado para trás cidadãos financeiramente arruinados.

A preocupação centra-se na taxa de substituição — a diferença entre o último salário e a primeira pensão. Luís Menezes (Ageas) e Helene Westerlind (Zurich) trouxeram dados que revelam a precariedade do futuro: as projeções indicam que as pensões poderão cair para metade do último ordenado, chegando a representar apenas 38% do salário líquido para quem tem hoje 40 anos. Este cenário desenha uma fratura social profunda, onde a diferença entre quem consegue poupar autonomamente e quem depende exclusivamente do Estado se tornará abismal.

Para mitigar este risco, os executivos sugeriram a transição para modelos híbridos. Helene Westerlind propôs a implementação de esquemas de poupança automática, inspirados no modelo sueco, para combater a baixa literacia financeira em Portugal (o país ocupa a 27.ª posição num ranking de 27 países). Pedro Carvalho (Generali Tranquilidade) defendeu mecanismos de poupança "por defeito" com incentivos fiscais, clarificando que tais soluções poderiam ser estatais, não dependendo necessariamente da privatização do sistema.

Clima: a paralisia política perante as catástrofes

No campo da proteção civil e ambiental, o impasse é outro: a falta de decisão política. Apesar de haver consenso técnico entre as seguradoras e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a criação de um Fundo Nacional de Catástrofes continua pendente de luz verde do Governo.

O alerta é claro: o setor privado não tem capacidade financeira para absorver sozinho os custos de milhares de milhões de euros resultantes de eventos climáticos extremos. A ausência de um fundo mutualizado deixa o país vulnerável, tornando a concretização deste mecanismo em 2027 uma prioridade urgente para evitar que a população fique desamparada após desastres naturais.

Saúde: a pressão dos custos e o acesso aos cuidados

Quanto à saúde, onde já operam mais de quatro milhões de portugueses com seguros privados, o desafio reside na sustentabilidade dos prémios face ao envelhecimento populacional e à inflação médica. O aumento exponencial do custo de tratamentos de ponta, como a oncologia, coloca a questão de como manter o acesso a estes cuidados sem tornar os seguros proibitivos para as famílias.

A estratégia discutida passa por deslocar o eixo do tratamento para a prevenção. Luís Menezes (Ageas) destacou a importância de redes de proximidade para a gestão de doentes crónicos, argumentando que controlar a patologia precocemente é a única forma de evitar o colapso financeiro e operacional dos hospitais. O objetivo é evitar que a saúde se torne um serviço acessível apenas a uma elite, num contexto de carga de doença crescente.