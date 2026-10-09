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Dependência externa compromete defesa: Presidente exige produção própria na Europa

Portugal

O Presidente da República, António José Seguro, defendeu, nesta quinta-feira, 8 de outubro, a necessidade de a União Europeia (UE) alcançar a autonomia estratégica na área da defesa, centrando a sua capacidade na produção e aquisição de tecnologia interna.

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель
Photo: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License
Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Durante a sua intervenção na 7.ª Conferência de Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Chefe de Estado argumentou que o aumento do investimento na defesa, solicitado inclusive por aliados como os Estados Unidos, não terá eficácia real se a dependência tecnológica externa persistir. Para Seguro, a autonomia financeira deve traduzir-se em autonomia industrial.

Nesse sentido, o Presidente propôs a concertação europeia quanto à padronização de equipamentos militares. Sugeriu que a UE avalie a conveniência de limitar a diversidade de modelos de aviões, carros de combate e submarinos, visando a eficiência operacional e a redução de redundâncias.

António José Seguro sublinhou a importância de desenvolver mercados para tecnologias de "duplo uso" — aplicáveis simultaneamente aos setores da defesa e segurança e ao uso civil e económico -, citando como exemplos a área dos drones, condutores e detetores.

Do ponto de vista institucional, o Chefe de Estado levantou a questão da integração de Estados não membros da UE, como o Reino Unido e a Noruega, no desenvolvimento de uma estratégia comum de segurança. Questionou qual seria o arranjo institucional adequado para permitir a participação destes países, considerando-a essencial para que a autonomia estratégica seja concretizada de forma coerente.

No plano financeiro, o Presidente manifestou a sua preocupação com as divergências que possam comprometer a aprovação do próximo Quadro Plurianual Financeiro. Defendeu que a aprovação do documento até ao final do corrente ano enviaria um sinal político crucial de estabilidade para a União.

Relativamente ao cenário geopolítico, António José Seguro alertou para a erosão da ordem internacional, referindo que Estados que anteriormente sustentavam as regras globais passaram a contestá-las ou a relativizá-las. Segundo o Presidente, a diminuição da previsibilidade dos grandes atores globais eleva a incerteza para a comunidade internacional, prejudicando a cooperação e a paz.

Quanto às Nações Unidas, o Presidente considerou a organização indispensável, mas insuficiente face à celeridade das crises contemporâneas. Apontou a necessidade de reformar o Conselho de Segurança, alegando que a sua arquitetura, concebida em 1945, já não reflete a realidade geopolítica atual.

A intervenção ocorreu num contexto de agenda diplomática intensa em Lisboa, coincidindo com a visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para reuniões com o governo português.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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