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Governo reduz orçamento do Complemento Solidário para Idosos para 2026

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O Complemento Solidário para Idosos (CSI), a prestação desenhada para travar a pobreza na terceira idade, tornou-se um ponto de tensão entre as promessas políticas e a realidade orçamental. Após dois anos de gastos superiores ao previsto, o Governo revisou em baixa o orçamento para 2026 — reduzindo-o de 671,8 para 613,7 milhões de euros. Esta manobra baseia-se numa aposta arriscada: a ideia de que a entrada de novos beneficiários irá estagnar.

Пожилая женщина рассматривает чек с ортопедическими стельками
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина рассматривает чек с ортопедическими стельками

Para quem depende deste apoio, a diferença entre o direito formal e o acesso real é crucial. O CSI é uma prestação diferencial; o cidadão recebe a diferença entre o seu rendimento e um valor de referência. Assim, quanto mais sobe esse valor, mais idosos tornam-se elegíveis. No entanto, o Governo projeta agora um custo total de 709,7 milhões de euros para 2027, contando com um aumento de 50 euros no valor de referência (que passará para 720 euros).

O contraste entre os números oficiais e a realidade do terreno é evidente. Em agosto, o número de beneficiários atingiu os 249 mil, mas o crescimento foi de apenas 3,5% face a dezembro de 2025. Esta desaceleração sugere que a expansão do apoio pode estar a encontrar barreiras, apesar de a despesa total ter disparado 202% desde 2023, quando era de 235 milhões de euros.

A promessa vs. a conta real

O Primeiro-Ministro Luís Montenegro comprometeu-se a elevar o valor de referência para 870 euros até 2029. Contudo, a execução deste plano parece ter sido deixada para a última hora. Para cumprir a meta de 820 euros em 2028, o valor terá de subir 100 euros num único ano. O Conselho de Finanças Públicas (CFP) já alertou para o risco orçamental, prevendo que a despesa possa ultrapassar os mil milhões de euros em 2029.

O que isto significa na vida de um idoso? Atualmente, a prestação média paga é de 214 euros, o que implica que o rendimento médio de quem recebe o apoio é de cerca de 390 euros mensais. Com a subida prevista para 2027, idosos com rendimentos até 617 euros mensais poderão aceder ao apoio. Em 2029, se a promessa de 870 euros se concretizar, esse limiar subirá para 745 euros.

O incentivo invisível: a saúde

Há, porém, um detalhe que torna o CSI essencial mesmo para quem recebe valores irrisórios: os Benefícios Adicionais de Saúde (BAS). O acesso à prestação garante a gratuitidade total de medicamentos prescritos. Para um idoso em situação de fragilidade, ter direito a apenas cinco euros mensais de CSI pode ser a única forma de conseguir comprar a sua medicação sem comprometer a alimentação.

O orçamento para estes benefícios de saúde em 2026 é de 30,8 milhões de euros, o que representa uma poupança média de 120 euros anuais por agregado. Este fator explica por que razão a procura pelo CSI persiste, mesmo quando a transferência monetária é baixa: o sistema de saúde é, muitas vezes, o verdadeiro motor do acesso ao apoio.

Enquanto o Governo tenta ajustar as contas para evitar novas "derrapagens", a questão permanece: quem são os idosos que, apesar de viverem abaixo do limiar de pobreza, ainda não conseguem navegar a burocracia dos rendimentos do agregado para aceder a este direito?

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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