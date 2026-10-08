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Expectativas frustradas: a batalha de imigrantes pelo reagrupamento familiar

Portugal

Nos primeiros nove meses deste ano, o Governo português emitiu 26.000 títulos de reagrupamento familiar, o que representa uma média mensal de aproximadamente 2.900 documentos. Os dados foram partilhados pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, durante a sua intervenção no Parlamento.

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De acordo com o ministro, este volume é o mais elevado registado nos últimos anos, superando a média histórica que se situava nos 20.000 cartões anuais. Para além das emissões, a estrutura administrativa reportou a realização de 42 mil atendimentos e a marcação de 55 mil agendamentos. Leitão Amaro justificou a dinâmica atual referindo que foi necessário, previamente, dar prioridade à resolução de outras pendências, nomeadamente as manifestações de interesse, os títulos da CPLP e as renovações de documentos.

Contudo, a eficácia destes números no terreno enfrenta a realidade de milhares de imigrantes que, embora tenham agendamentos marcados até ao final do ano, esbarram numa limitação concreta: até ao momento, os atendimentos presenciais têm sido permitidos apenas para familiares que já se encontram em território português.

A análise do acesso ao reagrupamento familiar deve também considerar as alterações regulamentares introduzidas pelo Governo no ano passado. Desde outubro de 2024, passou a ser exigido que o requerente detenha um título de residência válido há pelo menos dois anos para poder submeter o pedido de reagrupamento.

A justificação do Executivo para esta medida passa pela necessidade de "adequar as expectativas", dado que o tempo de análise dos processos já rondava os dois anos. Paralelamente, o prazo para a conclusão dos processos foi alargado em seis meses, fixando-se agora num total de nove meses para a análise final.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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