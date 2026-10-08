Parlamento exige explicações sobre cortes nas pensões de 3 mil reformados

A Assembleia da República vai exigir explicações à ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, e ao presidente do conselho diretivo da Caixa Geral de Aposentações (CGA), António Valente, sobre a redução inesperada no valor das pensões de cerca de três mil subscritores recém-aposentados.

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O problema afeta beneficiários com mais de 21 anos de retribuições, que foram notificados de um corte nos seus rendimentos, tendo sido concedido um prazo de apenas dez dias para contestarem a decisão. A CGA justifica a situação como sendo a consequência de um "lapso" no cálculo inicial das pensões.

O deputado Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, exigiu que o Governo suspenda a aplicação destes cortes de imediato. Para o deputado, é imperativo clarificar se a redução decorre de uma falha técnica de software ou de uma mudança na interpretação da lei, alertando que ambas as justificações não podem coexistir. Figueiredo recordou ainda a promessa do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, de se demitir caso tivesse de cortar pensões.

Do ponto de vista do impacto real, os cortes variam entre os 100 e os 300 euros mensais em relação ao valor inicialmente comunicado. O deputado sublinhou que esta situação atinge, em diversos casos, professores que haviam regressado ao ativo por solicitação do próprio Governo, vendo agora a sua estabilidade financeira comprometida por um "corte retroativo".

O Bloco de Esquerda defende que esta medida viola três princípios constitucionais fundamentais: a boa-fé, a confiança e o princípio do tratamento mais favorável.

A questão, que foi inicialmente denunciada pelo PCP, é também acompanhada por Paula Santos, líder parlamentar comunista, que classificou a situação como "inacreditável". O PCP pretende apurar se houve alguma alteração no entendimento jurídico por parte da CGA, reforçando a necessidade de ouvir a direção da entidade para compreender como se chegou a este resultado para milhares de reformados.