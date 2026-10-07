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Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal

Portugal

A Procuradoria Europeia desencadeou, nesta quarta-feira, uma operação de larga escala em Portugal destinada a investigar a gestão e aplicação de fundos comunitários. A intervenção, que envolve a execução de 250 diligências de busca, mobilizou um contingente de 700 operacionais da Polícia Judiciária (PJ) e da Autoridade Tributária.

Европейская комиссия
Photo: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

O foco da investigação recai sobre a utilização de verbas provenientes da União Europeia, com particular incidência nos fundos relativos ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), entre outros mecanismos de financiamento. De acordo com as informações disponíveis, os investigadores suspeitam que o volume de fundos desviados possa ultrapassar os 100 milhões de euros.

Embora as buscas ocorram em diversas regiões do país, a maioria das diligências concentra-se no norte de Portugal, tendo como principais alvos entidades empresariais. No âmbito processual, foram emitidos mais de dez mandados de detenção e prevê-se que a operação culmine na constituição de várias pessoas como arguidas.

As linhas de investigação abrangem crimes de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa, branqueamento de capitais e desvio de subsídios. A Procuradoria Europeia, a PJ e a Autoridade Tributária deverão prestar esclarecimentos detalhados sobre a natureza das infrações e a extensão dos danos financeiros numa conferência de imprensa agendada para o final da operação.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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