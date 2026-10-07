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Uber investe dois mil milhões de euros para entrar em força no negócio do catering

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A Uber anunciou a aquisição da ezCater por 2,3 mil milhões de dólares (aproximadamente 2,04 mil milhões de euros), num movimento estratégico para diversificar a operação da Uber Eats. A transação, oficializada esta terça-feira, 6 de outubro, será liquidada integralmente em numerário.

Uber
Photo: Wikipedia by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uber

Mais do que uma simples expansão de volume, esta compra representa a entrada da Uber num segmento económico distinto: o B2B (business-to-business). Enquanto a Uber Eats domina o consumo individual e doméstico, a ezCater — fundada em 2007 — especializa-se na logística de alimentação para organizações, ligando empresas a uma rede de mais de 140 mil restaurantes globalmente.

O impacto financeiro desta operação reflete-se no valor médio das transações. No segmento de catering para reuniões e eventos, a escala é significativamente superior à do consumidor final: as encomendas da ezCater superam, em média, os 400 euros. Esta dinâmica de ticket médio elevado justifica o interesse da Uber em capturar fluxos de receita corporativos, onde a recorrência e o volume por pedido são substancialmente maiores.

Em termos de performance, a ezCater registou um volume bruto de vendas de 2,5 mil milhões de dólares (2,22 mil milhões de euros) nos últimos 12 meses. Ao integrar este ecossistema, a Uber deixa de depender apenas da conveniência do utilizador individual para se tornar um parceiro logístico essencial na gestão de eventos e operações diárias de empresas, transformando a sua infraestrutura de entregas num motor de serviços corporativos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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