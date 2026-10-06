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Portugal

Em Portugal foi lançado em julho um programa destinado a crianças e jovens com a promessa de apoiar a saúde mental e física das novas gerações. Mas enfrenta agora graves problemas de execução que impedem a concretização dos seus objetivos na prática. Embora a iniciativa preveja a oferta de consultas de nutrição e psicologia, a distância entre o direito anunciado e a realidade do utente é profunda.

Психологическая помощь
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Психологическая помощь

Para as famílias que tentam aceder a estes serviços, a barreira principal é a impossibilidade de agendamento. O processo de marcação de consultas tornou-se um obstáculo quase intransponível, transformando um recurso que deveria ser acessível numa promessa formal sem aplicação real no quotidiano de quem mais precisa.

A fragilidade do sistema não afeta apenas os beneficiários, mas também quem deveria prestar os cuidados. Relatos indicam que profissionais de saúde estão a abandonar o programa, motivados pela falta de pagamentos. Esta saída de técnicos qualificados agrava a escassez de resposta e compromete a continuidade de qualquer acompanhamento terapêutico ou nutricional já iniciado.

Perante este cenário de paralisia operacional, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto afirmou que pretende resolver a situação brevemente. No entanto, permanece a questão central: enquanto as soluções administrativas não chegam, quem são as crianças e jovens que ficam desamparados e qual o impacto desta interrupção no seu desenvolvimento?

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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