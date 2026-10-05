Hospital de Santa Maria em Lisboa realiza transplantes de medula em crianças com patologias graves

Portugal deu um passo significativo no reforço da resposta a doenças hematológicas não oncológicas, assegurando agora a possibilidade de realizar transplantes de medula óssea para crianças com patologias graves e potencialmente fatais. Até à implementação desta medida, a maioria dos pacientes pediátricos nesta situação via-se obrigada a procurar tratamento no estrangeiro, enfrentando a complexidade de deslocações internacionais num momento de extrema vulnerabilidade.

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A concretização deste avanço centra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi criada uma unidade multidisciplinar dedicada a estes casos. A estrutura foi desenhada para integrar diferentes especialidades médicas, permitindo que o processo — desde o diagnóstico à intervenção — ocorra num ambiente coordenado.

Os primeiros resultados práticos desta nova capacidade técnica já são visíveis: cinco crianças foram já submetidas a transplantes com sucesso. Mais do que a disponibilidade técnica do procedimento, a existência desta unidade em território nacional altera a dinâmica de acesso ao cuidado, reduzindo a dependência de sistemas de saúde externos e mitigando as barreiras logísticas e emocionais que pesavam sobre as famílias.

Embora a capacidade de resposta tenha sido reforçada, a questão central permanece na abrangência deste acesso e na celeridade com que as crianças diagnosticadas com estas doenças raras conseguem integrar a lista de intervenções no sistema público de saúde.