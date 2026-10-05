Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Hospital de Santa Maria em Lisboa realiza transplantes de medula em crianças com patologias graves

Portugal

Portugal deu um passo significativo no reforço da resposta a doenças hematológicas não oncológicas, assegurando agora a possibilidade de realizar transplantes de medula óssea para crianças com patologias graves e potencialmente fatais. Até à implementação desta medida, a maioria dos pacientes pediátricos nesta situação via-se obrigada a procurar tratamento no estrangeiro, enfrentando a complexidade de deslocações internacionais num momento de extrema vulnerabilidade.

Операция по пересадке печени ребёнку
Photo: https://t.me/RDKBofficial by официальный канал РДКБ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция по пересадке печени ребёнку

A concretização deste avanço centra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi criada uma unidade multidisciplinar dedicada a estes casos. A estrutura foi desenhada para integrar diferentes especialidades médicas, permitindo que o processo — desde o diagnóstico à intervenção — ocorra num ambiente coordenado.

Os primeiros resultados práticos desta nova capacidade técnica já são visíveis: cinco crianças foram já submetidas a transplantes com sucesso. Mais do que a disponibilidade técnica do procedimento, a existência desta unidade em território nacional altera a dinâmica de acesso ao cuidado, reduzindo a dependência de sistemas de saúde externos e mitigando as barreiras logísticas e emocionais que pesavam sobre as famílias.

Embora a capacidade de resposta tenha sido reforçada, a questão central permanece na abrangência deste acesso e na celeridade com que as crianças diagnosticadas com estas doenças raras conseguem integrar a lista de intervenções no sistema público de saúde.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Mulher
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Casa, Reforma e Imóveis
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mulher
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada
Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento
Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift
Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas
Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico
Cores vibrantes na cozinha: como evitar que o ambiente se torne cansativo
Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella
Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave
Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton
Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.