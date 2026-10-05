O consumo de álcool atingiu níveis alarmantes: o sistema de saúde português colapsou sob pressão

Portugal enfrenta um cenário crítico no combate ao alcoolismo: na última década, a dependência de álcool quase quadruplicou, mas a resposta do sistema de saúde permanece insuficiente. De acordo com Joana Teixeira, presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), apenas 20% das pessoas que sofrem de dependência estão efetivamente a receber tratamento.

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Este fosso entre a prevalência da doença e o acesso real aos cuidados revela uma falha estrutural. Enquanto Portugal se mantém como um dos países com maior consumo de bebidas alcoólicas, a capacidade de resposta dos serviços de alcoologia não acompanhou a progressão do problema. A presidente do ICAD classifica a situação como "muito grave", admitindo que as medidas implementadas até agora não conseguiram travar a subida dos casos nem garantir que os doentes cheguem às unidades de saúde.

Para tentar inverter este quadro, o ICAD, sob a nova liderança de Joana Teixeira (que assumiu o cargo a 1 de janeiro de 2026), definiu como prioridade o reforço da capacidade de resposta e a reestruturação das unidades de alcoologia. O objetivo é afastar-se de um modelo de "tratamento padrão" — igual para todos — e implementar programas de intervenção terapêutica mais flexíveis e adaptados às necessidades específicas de cada utente, com base em eficácia clínica comprovada.

Contudo, a eficácia de qualquer tratamento depende, primeiro, de quem consegue ser detetado. O ICAD pretende agora apostar na deteção precoce e num encaminhamento mais célere para as estruturas de tratamento, quer sejam do próprio instituto ou de outras instituições, combatendo a realidade de muitos casos identificados que, ainda assim, continuam sem assistência.

A análise estende-se também à população jovem, onde o fenómeno do binge drinking (consumo episódico excessivo) continua a ser uma preocupação central, frequentemente ligado a estados de mal-estar psicológico e emocional. Joana Teixeira alerta para a toxicidade neurológica do álcool, sublinhando que a ingestão em cérebros ainda em desenvolvimento compromete a maturação neuronal e cognitiva.

Para além da resposta clínica, o ICAD identifica a necessidade de melhorar a literacia sobre comportamentos aditivos. Existe ainda uma lacuna na consciência pública — e até entre profissionais de saúde — de que a dependência não se limita a substâncias ilícitas, mas abrange também o álcool, o jogo e o uso problemático de tecnologias.

A estratégia passa agora por integrar os cuidados através das Unidades Locais de Saúde (ULS) e expandir a prevenção para fora dos hospitais, envolvendo escolas e famílias, reconhecendo que a barreira entre o consumo social e a doença é, muitas vezes, invisível para quem precisa de ajuda.