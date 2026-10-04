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Portugal terá de contratar 38 mil professores até 2034 mas custo da habitação trava recrutamento

Portugal

Portugal enfrenta um desafio demográfico e estrutural crítico no seu sistema de ensino: a necessidade de contratar aproximadamente 38 mil novos professores até ao ano letivo de 2034/35. No entanto, a análise dos dados revela que o problema não é apenas a falta de profissionais, mas a incapacidade de os fixar em territórios onde o custo de vida, especialmente a habitação, se tornou proibitivo.

Учительница в классе, расстроенная из-за учеников
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

A geografia da carência docente é reveladora. Em outubro de 2025, registavam-se 1.240 horários por preencher nas escolas públicas, concentrados sobretudo na Grande Lisboa, na Península de Setúbal e em zonas específicas do Alentejo e do Algarve. Embora o envelhecimento da profissão e as condições da carreira sejam causas centrais, a impossibilidade de arrendar uma casa digna nestas regiões atua como uma barreira real ao acesso ao emprego.

Para quem tenta exercer a profissão nestas zonas, a conta financeira raramente fecha. Com o preço médio de um quarto em Lisboa a rondar os 550 euros no final de agosto, os apoios extraordinários à deslocação — que variam entre os 150 e os 500 euros mensais, dependendo da carência da zona — revelam-se insuficientes. O Estado acaba por pagar subsídios para remediar a falta de professores, enquanto o resultado prático recai sobre os alunos: segundo a Fenprof, no segundo período de 2025/26, cerca de 40 mil estudantes ficaram, semanalmente, sem pelo menos um docente.

Esta pressão não é exclusiva dos professores. No ano letivo de 2024/25, existiam cerca de 147 mil estudantes nacionais deslocados, mas apenas 27.700 camas em residências públicas e privadas (dados da CBRE). Professores e alunos competem pelo mesmo mercado imobiliário escasso, transformando a habitação num entrave direto ao direito à educação.

A solução passa por deixar de tratar a habitação como um problema privado para ser resolvido com subsídios pontuais, tratando-a, em vez disso, como infraestrutura educativa essencial, ao mesmo de um edifício escolar. A proposta estrutural envolve a criação de um parque habitacional permanente para docentes e estudantes, com rendas baseadas nos custos reais e não na especulação do mercado.

Uma via viável seria a cedência de terrenos e edifícios de municípios e instituições de ensino através do direito de superfície, permitindo a construção de habitações com a condição rigorosa de que estas não regressem ao mercado livre após uma geração, garantindo a acessibilidade a longo prazo.

A urgência é matemática. Dos 122 mil docentes ativos em 2024/25, prevê-se que apenas 76 mil permaneçam na ativa até 2034/35. A maior pressão de recrutamento concentrar-se-á nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto — precisamente os dois mercados habitacionais mais tensionados do país. Sem garantir que quem ensina consegue viver perto da escola, a contratação de novos professores continuará a ser um exercício de preencher vagas temporárias em vez de construir um sistema sustentável.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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