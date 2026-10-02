Comissão Europeia avança com processo contra Portugal por falhas na proteção de cetáceos

A Comissão Europeia avançou para a segunda fase de um procedimento de infração contra Portugal por falhas na proteção de cetáceos durante a atividade piscatória. O executivo comunitário emitiu um parecer fundamentado contra o Estado português, alegando o incumprimento da Diretiva Habitats (92/43/CEE).

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O centro do litígio reside na ausência de um sistema de monitorização e controlo de capturas acessórias — a captura acidental de espécies não visadas pela pesca. Bruxelas aponta que Portugal não implementou mecanismos eficazes para controlar a mortalidade de espécies estritamente protegidas, especificamente o roaz-corvineiro, o golfinho-comum e o boto.

A Diretiva Habitats obriga os Estados-membros a garantir que as capturas acidentais não provoquem um impacto negativo significativo nas populações destas espécies. A Comissão Europeia conclui que Portugal não desenvolveu as investigações necessárias nem adotou as medidas de conservação exigidas. Adicionalmente, o organismo aponta a falta de ações para evitar perturbações nos sítios Natura 2000 destinados à proteção de golfinhos.

Este processo teve início em novembro de 2023 com uma notificação formal. Após a análise das medidas nacionais adotadas desde então, a Comissão considerou que as obrigações permanecem por cumprir.

Portugal tem agora um prazo de dois meses para responder ao parecer e aplicar as correções necessárias. Caso a situação não seja regularizada, a Comissão Europeia poderá levar o processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.