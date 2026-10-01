Polícia pode usar bens apreendidos antes de sentença final, mas regime é questionado

O Decreto-Lei n.º 11/2007 estabelece que os órgãos de polícia criminal podem utilizar bens apreendidos em processos-crime ou contraordenacionais. A norma permite que viaturas e equipamentos informáticos sejam integrados na atividade policial através de uma declaração de "utilidade operacional”, mantendo-se este uso até que haja uma decisão final sobre a restituição ao proprietário ou a perda a favor do Estado.

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Atualmente, a lei prevê a notificação do proprietário e a possibilidade de indemnização caso a perda do bem não seja decretada. No entanto, a apreensão, enquanto medida cautelar, visa a conservação de prova ou a interrupção de atividades criminosas, não transferindo a propriedade nem conferindo licenças de uso ao Estado.

O conflito reside na competência decisória: o despacho que autoriza o uso do bem é emitido pelo responsável da instituição que irá beneficiar desse uso. Esta coincidência entre o interessado e o decisor elimina a separação de funções e fragiliza o controlo sobre a desvalorização e o desgaste dos bens apreendidos.

A aplicação deste regime afeta especialmente terceiros de boa-fé — como proprietários de veículos furtados e posteriormente recuperados — e arguidos que, apesar de não terem sido condenados, veem o seu património ser utilizado para suprir carências operacionais do Estado.

A natureza provisória da utilização não anula a alteração do estado do bem. A quilometragem adicionada a viaturas ou a obsolescência de hardware informático significam que a restituição não ocorre nas mesmas condições em que o bem foi apreendido, sendo as indemnizações administrativas insuficientes para compensar a perda de utilidade económica.

O direito de propriedade, garantia constitucional, limita a legitimidade desta prática. Enquanto a apreensão pode ser necessária para a investigação, a utilização operacional serve a finalidade de colmatar lacunas de recursos públicos com património privado.

A solução passa pela revogação do Decreto-Lei n.º 11/2007 no que concerne à "utilização operacional provisória”. Até a emissão de uma decisão definitiva de perda, a obrigação do Estado deve restringir-se à conservação do bem e à sua pronta restituição assim que cesse a necessidade processual.