Imigrantes protestam em Lisboa e Porto contra a gestão da AIMA

No sábado, 3 de outubro, imigrantes em Portugal concentram-se no Porto e em Lisboa para protestar contra a gestão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). As manifestações focam-se na exigência de dignidade laboral e na denúncia de falhas no acesso a direitos básicos.
Em Lisboa, o ponto de encontro é a Praça do Comércio, às 10:00. No Porto, o protesto terá lugar no Jardim do Morro. A organização confirmou que as autoridades policiais e municipais já foram notificadas sobre as mobilizações.
O grupo contesta as recentes alterações legislativas que aceleram os processos de deportação e critica a postura da AIMA. Para os manifestantes, a agência tem funcionado mais como um braço policial do que como um serviço de apoio à integração.
As reivindicações extrapolam a regularização documental. O foco recai sobre a dificuldade real de aceder a habitação, saúde e educação, serviços que, na prática, permanecem distantes de quem trabalha e contribui para a economia do país.
Embora a iniciativa tenha sido articulada nas redes sociais e seja liderada por cidadãos brasileiros, os organizadores afirmam que o protesto visa a situação de todos os imigrantes em Portugal, independentemente da nacionalidade.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.