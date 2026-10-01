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Imigrantes protestam em Lisboa e Porto contra a gestão da AIMA

Portugal

No sábado, 3 de outubro, imigrantes em Portugal concentram-se no Porto e em Lisboa para protestar contra a gestão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). As manifestações focam-se na exigência de dignidade laboral e na denúncia de falhas no acesso a direitos básicos.

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Photo: commons.wikimedia.org by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Em Lisboa, o ponto de encontro é a Praça do Comércio, às 10:00. No Porto, o protesto terá lugar no Jardim do Morro. A organização confirmou que as autoridades policiais e municipais já foram notificadas sobre as mobilizações.

O grupo contesta as recentes alterações legislativas que aceleram os processos de deportação e critica a postura da AIMA. Para os manifestantes, a agência tem funcionado mais como um braço policial do que como um serviço de apoio à integração.

As reivindicações extrapolam a regularização documental. O foco recai sobre a dificuldade real de aceder a habitação, saúde e educação, serviços que, na prática, permanecem distantes de quem trabalha e contribui para a economia do país.

Embora a iniciativa tenha sido articulada nas redes sociais e seja liderada por cidadãos brasileiros, os organizadores afirmam que o protesto visa a situação de todos os imigrantes em Portugal, independentemente da nacionalidade.

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Author`s name Petr Ermilin
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