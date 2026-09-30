Caos nas matrículas em Setúbal: famílias enfrentam incerteza extrema com milhares de crianças sem vaga

Quase metade das queixas registadas no Portal da Queixa contra o Ministério da Educação no início deste ano letivo prende-se com a falta de vaga escolar para os filhos. Entre 1 de agosto e 23 de setembro, a plataforma contabilizou 54 reclamações — um aumento de 15% face ao mesmo período do ano anterior.

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O impacto é mais severo nos mais novos: 52% das denúncias por falta de colocação referem-se a crianças entre os três e os dez anos, abrangendo o pré-escolar e o 1º ciclo. No total, 25 famílias reportaram que os seus filhos continuam sem escola.

Os relatos detalham famílias que, mesmo após submeterem candidaturas e indicarem várias preferências, permanecem em listas de espera ou sem qualquer resposta definitiva, mesmo com as aulas já em curso. Esta instabilidade reflete-se na nota de satisfação do ministério na plataforma, que caiu de 3,73 para 2,36.

Geograficamente, Setúbal é a zona mais crítica, concentrando 44% das queixas por falta de colocação. Seguem-se Lisboa, com 28%, e o Porto, com 12%. Os dados revelam ainda que a grande maioria das reclamações sobre este problema — mais de 88% — é feita por mulheres.