Portugal: relatório da OCDE revela paradoxo entre número de professores e alunos até 2033

Portugal vive um paradoxo educativo: enquanto o sistema clama por mais professores, o número de alunos continua a cair. O relatório "Education at a Glance 2026” da OCDE prevê que a população escolar entre os cinco e os 14 anos diminua 6% entre 2024 e 2033, o que, teoricamente, reduziria a procura por docentes.

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A realidade dos números diverge da média da OCDE. Enquanto nos países da organização o número de professores cresceu 13% (contra 2% de aumento de alunos) entre 2015 e 2024, em Portugal o número de docentes subiu apenas 1%, ao passo que o número de alunos recuou 8%. Esta distância não depende apenas da demografia, mas de decisões políticas sobre o tamanho das turmas e a carga horária.

A crise de satisfação

Portugal lidera a insatisfação docente na OCDE. Apenas 13,4% dos professores portugueses estão satisfeitos com o seu salário. No que toca às condições gerais de trabalho, apenas 39,1% sentem-se satisfeitos, um valor drasticamente inferior aos 68,4% da média da organização, sendo superados apenas pelo Japão.

A carga de trabalho média para docentes a tempo inteiro no ensino básico, secundário e profissional é de 38,4 horas semanais.

Salários e Formação

Embora os professores do 3.º ciclo ganhassem, em 2025, em média 25% mais do que outros licenciados — e os educadores de infância 35% mais -, a porta de entrada na carreira tornou-se menos atrativa: os salários iniciais recuaram 10% entre 2015 e 2025.

O país registou um avanço na escolaridade. Entre os jovens de 25 e 34 anos, a percentagem com ensino superior subiu de 33% (2015) para 43% (2025), embora continue abaixo da média da OCDE (47%). A taxa de jovens adultos sem secundário caiu de 33% para 15% no mesmo período.

A disparidade de género permanece visível: em 2025, 19% dos homens entre os 25 e 34 anos não tinham concluído o ensino secundário, comparativamente a 11% das mulheres.

Desemprego e Abandono

O desemprego entre jovens licenciados caiu de 13% para 6% na última década. A percentagem de jovens entre os 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham (NEET) baixou de 19% para 15%, permanecendo, contudo, acima da média da OCDE (13%).

No ensino secundário, 84% dos alunos terminam o curso no tempo previsto ou com um atraso máximo de dois anos. Já quem não consegue concluir o ciclo em cinco anos acaba, na maioria dos casos, por desistir dos estudos ao atingir os 18 anos, quando termina a obrigatoriedade escolar.