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Portugal pede a Bruxelas coordenação na crise dos combustíveis para evitar desigualdades competitivas

Portugal

A ministra da Energia, Maria da Graça Carvalho, solicitou a Bruxelas uma intervenção coordenada da União Europeia para enfrentar a crise dos combustíveis. O pedido, feito esta segunda-feira após reuniões com a Comissão Europeia, foca-se na necessidade de evitar distorções no mercado interno decorrentes das diferentes capacidades orçamentais dos Estados-membros.

Фон дер Ляйен
Photo: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фон дер Ляйен

A governante defende que a Comissão Europeia adote a mesma postura de coordenação aplicada na crise de 2022. O objetivo é alinhar as medidas de apoio aos setores afetados, impedindo que a flexibilização das regras de auxílios estatais gere vantagens competitivas desiguais entre os países do bloco.

Para Portugal, a pressão concentra-se agora nos combustíveis para transportes e no gás industrial, afetando especialmente indústrias com difícil transição para a eletricidade, como a cerâmica e o vidro. A ministra distinguiu esta situação da crise de 2022, onde o peso recaía sobre a eletricidade e o aquecimento doméstico.

Maria da Graça Carvalho criticou a abordagem do comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen. Numa missiva enviada na passada sexta-feira, Jørgensen instou os ministros a reduzirem o consumo de gás e eletricidade face à proximidade do inverno. A ministra argumenta que a carta ignora a realidade atual, ao centrar-se no aquecimento e na eletricidade em detrimento dos combustíveis.

Apesar da pressão da Comissão para reduzir a procura e aumentar a eficiência energética, a ministra descartou a implementação de novas metas obrigatórias de redução de consumo. Quanto à possibilidade de recorrer ao teletrabalho para aliviar a pressão energética, referiu que qualquer medida geral exigiria a articulação prévia entre o Primeiro-Ministro e a ministra do Trabalho.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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